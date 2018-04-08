القاهرة : الأحد 08 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:48 م

ترامب: ثمن الهجوم الكيماوي في سوريا «باهظ»
05:43 م

الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا وإيران باستخدام نفوذهما في دمشق لمنع هجمات
05:16 م

العمل الإضافي يزيد خطر الإصابة بالأمراض القلبية.. دراسة
07:21 ص

نص البيان الثامن عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
04:40 ص

شاهد.. أول تعليق لـ«شيرين عبدالوهاب» بعد حفل الزفاف
01:43 ص

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد
12:41 ص

بالصور.. ولى العهد السعودى يلتقى جورج بوش الأب والابن
08:19 م

«سيدات أعمال مصر»: أزمتنا فى الاستيراد حتى الدراجات والورود
06:36 ص

ميزة جديدة فى «واتس آب» بشأن التسجيلات الصوتية
06:17 ص

التضامن: «توفير 6 عيادات مركزية لخدمة الحجاج فى السعودية»
01:14 ص

شاب يلقي نفسه من الطابق الخامس بالعجوزة
06:22 م

رئيس «التعمير والتنمية الزراعية»: لا تهاون فى حق الدولة.. وندعم الراغبين فى التقنين
القبلة
الأحد 08/أبريل/2018 - 06:02 م

«الإفتاء»: تهنئة غير المسلمين في أعيادهم جائزة شرعًا

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية
وليد عبدالعظيم
dostor.org/2121713

قالت دار الإفتاء المصرية، إن تهنئة غير المسلمين من المواطنين الذين يعايشهم المسلم بأعيادهم لا مانع منها شرعًا، خاصة إذا كان بينهم وبين المسلمين صلة رحم أو قرابة أو جوار أو زمالة أو غير ذلك من العلاقات الإنسانية.

واستشهدت الدار بقول الله تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾، وليس في ذلك إقرار لهم على شيء من عقائدهم التي يخالفون فيها عقيدة الإسلام، بل هي من البرِّ والإقساط الذي يحبه الله؛ قال تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾.
وأضافت في فتوي لها: فالآية السابقة تقرر مبدأ التعايش، وتبين أن صلة غير المسلمين، وبِرَّهم، وصلتهم، وإهداءهم، وقبول الهدية منهم، والإحسان إليهم بوجه عام؛ كل هذا مستحبٌّ شرعًا؛ يقول الإمام القرطبي في "أحكام القرآن" [قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَنْ تَبَرُّوهُمْ﴾... أَيْ لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنْ أَنْ تَبَرُّوا الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ... ﴿وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾ أَيْ تُعْطُوهُمْ قِسْطًا مِنْ أَمْوَالِكُمْ عَلَى وَجْهِ الصِّلَةِ]

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

علماء الإسلام يواجهون صناعة الإرهاب من القاهرة: ديننا محبة

منذ شهرين

عمرو خالد يكشف كيفية نهاية العالم كما أخبر القرآن

الآن

إطلاق نار على وحدة إسرائيلية قرب غزة

خاص.. البيانيست كريم جوهر يكشف تفاصيل حفله الأول بالأوبرا

عاجل.. الاحتلال يقصف وسط غزة بالمدفعية

ترامب يتهم الأسد بالهجوم الكيميائي المزعوم ويتوعد روسيا وإيران

الأكثر قراءة

صبرى فواز يسخر من زواج شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

«الأمور المستعجلة» توقف حكم «إلزام الحكومة بعلاوة أصحاب المعاشات»

بالصور.. شيرين عبدالوهاب ترقص مع حسام حبيب فى حفل زفافهما

عاجل.. ألمانيا تعلن إحباط هجوم إرهابي في برلين

ألبومات الصور

بالصور.. «بكرة لينا» تحتفل بيوم اليتيم في أسيوط

إزالة 600 متر قواعد خرسانية في طلخا

أزهر جنوب سيناء تشارك الأقباط الاحتفال بعيد القيامة

بالصور.. محافظ أسوان: علاج الطفلة «أسماء» على نفقة الدولة

نجم الساعة

حمدي رزق.. «السَّتر له أحكام» (بروفايل)

الأكثر قراءة

صبرى فواز يسخر من زواج شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

«الأمور المستعجلة» توقف حكم «إلزام الحكومة بعلاوة أصحاب المعاشات»

بالصور.. شيرين عبدالوهاب ترقص مع حسام حبيب فى حفل زفافهما

عاجل.. ألمانيا تعلن إحباط هجوم إرهابي في برلين

كشكول

رفع حالة الطوارىء في مستشفيات جامعة بنها

أعضاء "خريجي الأزهر" ينظمون نقاشات مع أطفال حلايب وشلاتين

نائب رئيس امتحانات الثانوية: لا تغييرات في «البوكليت».. وجاهزون لـ«حرب الغش والتسريب»

جامعة السادات تنظم مهرجان "إبنى بلدك" لطلابها

الجميلي تناشد وزير التعليم تكريم المتميزين من المعلمين وأولياء الأمور

الأمصار

وزير خارجية ليبيا يلتقي سفيرة الاتحاد الأوروبي

أمين عام جامعة الدول العربية يجدد إدانته لعنف الاحتلال في غزة

إصابة 3 فلسطينيين جراء القصف المدفعي للاحتلال شرق جحر الديك

بالفيديو.. طرد النني عنوان فوز ارسنال على ساوثهامبتون بثلاثية

فرنسا تدعو إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن هجوم دوما

ads
منوعات

«الحاسة السابعة».. 5 معلومات عن جهاز يفضح «أسرار رأسك»

اتحاد الألعاب الإلكترونية: تطبيقات «مريم وتحدّى شارلى وجنيّة النار» أخطر من «الحوت الأزرق»

تعرّف على المواصفات الصحية للفسيخ في شم النسيم

ولاد الكار

اقرأ في الدستور غدا.. «معركة الفسيخ»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك