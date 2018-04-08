محافظ قنا يتفقد مبنى كنترول الثانوية العامة

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ قنا، أعمال تطوير وتأهيل مبنى كنترول الثانوية العامة الملحق بمدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات في مدينة قنا، بمرافقة الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



وذكر الهجان أن المبنى مكون من 4 طوابق وأن أعمال تطوير المبنى شملت (كهرباء - سباكة – دهانات - تركيب سيراميك للأرضيات – شبكات إطفاء الحريق) مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية بلغت 5 مليون و323 ألف ممولة من وزارة التربية والتعليم، مضيفا أن مديرية التربية والتعليم ستتسلم المبنى في 20 إبريل الجاري، تمهيدا لتجهيزه بالأثاث والأجهزة الإلكترونية اللازمة.



وأشار الهجان إلى أن كنترول قنا سيختص بتصحيح امتحانات الثانوية العامة لطلاب محافظتي أسيوط وسوهاج، فيما سيتم الإبقاء على تصحيح الامتحانات الخاصة بطلاب محافظات (قنا – الأقصر – البحر الأحمر – أسوان) بكنترول أسيوط تحقيقا لمبدأ الشفافية، لافتا إلى أن تخصيص مقر الكنترول بمحافظة قنا يأتي في إطار سعي وزارة التربية والتعليم لدعم اللامركزية وتقليل اغتراب المصححين وأعضاء الكنترول.