استقالة عاصم جنيدي من «المحافظين» احتجاجًا على سياسة الحزب

تقدم اللواء عاصم جنيدي، مساعد رئيس حزب المحافظين للشئون البرلمانية، عضو الهيئة العليا ومدير بيت الخبرة البرلمانية بالحزب باستقالته إلى المهندس أكمل قرطام، رئيس الحزب، من المناصب التنظيمية بالمحافظين كافة.



وكشفت مصادر لـ«الدستور» عن أن جنيدي تقدم باستقالته من منصبه؛ اعتراضًا على السياسة الجديدة التي ينتهجها الحزب التي وصفها بالمخالفة للسياسة التي أنشئ الحزب على أساسها.



تأتي استقالة مدير بيت الخبرة البرلمانية كثاني استقالة خلال يومين بعد أن سبقه بها الدكتور بشري شلش، الأمين العام السابق للحزب، الذي تقدم باستقالته من منصبه؛ احتجاجًا على سياسة الحزب، لافتًا إلى أن الأيام القليلة القادمة ستشهد العديد من الاستقالات داخل الحزب.