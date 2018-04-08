ترامب: ثمن الهجوم الكيماوي في سوريا «باهظ»

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، إنه سيتم «دفع ثمن باهظ» جراء شن هجوم كيماوي على مدينة محاصرة يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في سوريا، حيث تحدثت جماعات إغاثة طبية عن سقوط عشرات القتلى بالغاز السام.



ونفت سوريا شن القوات الحكومية أي هجوم كيماوي، كما وصفت روسيا أقوى حلفاء الرئيس بشار الأسد هذه التقارير بأنها زائفة.



وقال بيان مشترك للجمعية الطبية السورية الأمريكية وأجهزة الدفاع المدني التي تعمل في المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة إن 49 شخصا لقوا حتفهم في الهجوم الذي وقع في ساعة متأخرة من مساء السبت في مدينة دوما.



وكتب ترامب في تغريدة على «تويتر»: «كثيرون ماتوا من بينهم نساء وأطفال في هجوم كيماوي طائش في سوريا. المنطقة التي شهدت تلك الفظاعة محاصرة ويطوقها الجيش السوري، بما يجعل الوصول إليها من العالم الخارجي غير ممكن بالكامل».