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الأحد 08/أبريل/2018 - 05:36 م

طوارئ على شواطئ بلطيم استعدادًا لشم النسيم

طوارئ على شواطئ بلطيم
أحمد يوسف
dostor.org/2121697

قال المهندس فادي شميس رئيس مدينة مصيف بلطيم، إنه تم رفع حالة الطوارئ على جميع شواطئ مدينة مصيف بلطيم.

وأوضح أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير المكثفة في أعمال الصيانة لمحطات الكهرباء والصرف الصحي وشبكات المياه استعدادًا لاستقبال الزوار في «شم النسيم» خلال أعياد الربيع، وزيادة حصة الخبز خاصة أن المدينة تستقبل قرابة مليون وافد من محافظات الجمهورية خلال احتفالات شم النسيم.

وأضاف أنه تم عمل حملات نظافة شاملة لجميع الشواطئ وعددها 6 شواطئ «الفنار والنرجس والزهراء والسلام والأمل والفيروز» وتجهيز كافة الحدائق والمنتزهات وتكثيف نقاط الإسعاف على الشواطئ ورفع الطوارئ في أقسام الاستقبال في مستشفى «النرجس» وتوفير الأدوية والأمصال.

واشار إلى أنه تم وضع خطة مع القيادات الأمنية تستهدف حفظ الأمن وتأمين رواد مدينة مصيف بلطيم من خلال تجهيز سيارات نجدة وخطوط لتلقي البلاغات وتفعيل الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة للمرور على الشواطئ، وتكثيف حملات شرطة المرافق وإدارة المرور.

وأكد أنه تم تخصيص 120 منقذ وغاطس وتوزيعهم على جميع شواطئ مدينة مصيف بلطيم.

طوارئ على شواطئ بلطيم استعدادًا لشم النسيم
طوارئ على شواطئ بلطيم استعدادًا لشم النسيم
طوارئ على شواطئ بلطيم استعدادًا لشم النسيم
طوارئ على شواطئ بلطيم استعدادًا لشم النسيم
طوارئ على شواطئ بلطيم استعدادًا لشم النسيم
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