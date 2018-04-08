تركيا ترفض دخول مسلحي «جيش الإسلام» إلى جرابلس

رفضت تركيا السماح لمسلحي "جيش الإسلام" التابع للمعارضة السورية بدخول مدينة جرابلس شمال سوريا، التي تسيطر عليها تركيا بعد انسحابهم من مدينة دوما في غوطة دمشق الشرقية.



وقالت مصادر لقناة "روسيا اليوم"، اليوم الأحد، إنه من المتوقع أن تُطرح خطة بديلة لخروج المسلحين من دوما تقضي بانسحابهم إلى جبل الزاوية في محافظة إدلب.



وأعلن النظام السوري، في وقت سابق اليوم، التوصل إلى اتفاق نهائي مع "جيش الإسلام" لخروج مسلحيه وعائلاتهم غير الراغبين في تسوية أوضاعهم إلى جرابلس في غضون 48 ساعة، مقابل الإفراج عن جميع المخطوفين المحتجزين لديهم.



وشن النظام السوري، أمس، هجوما كيماويا على مدينة دوما أسفر عن مقتل وإصابة المئات، ما أجبر جيش الإسلام على الخروج من المدينة.