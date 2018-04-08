تركيا تطالب بمحاكمة النظام السوري بعد استهداف دوما بـ«الكيماوي»

أدانت أنقرة بشدة، الهجوم الكيميائي، الذي شنه النظام السوري على مدينة دوما في الغوطة الشرقية- مساء أمس-، ودعت إلى محاسبته على كل الهجمات التي نفذها في البلاد.



وقال متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم كالن- اليوم-: "ندين بأشد العبارات الهجوم الذي أوقع 70 قتيلا على الأقل من المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال"- وذلك حسبما نقلت قناة "TRT" التركية-.



ودعا المسئول التركي، إلى محاسبة النظام السوري على كل الهجمات التي وقعت في الماضي بكل مدن سوريا.



ووُجِّهَت اتهامات لقوات النظام، بتنفيذ هجوم- أمس- بغازات كيميائية على مدينة دوما، الخاضعة لسيطرة المعارضة في الغوطة الشرقية.