القاهرة : الأحد 08 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:21 ص

نص البيان الثامن عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
04:40 ص

شاهد.. أول تعليق لـ«شيرين عبدالوهاب» بعد حفل الزفاف
01:43 ص

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد
12:41 ص

بالصور.. ولى العهد السعودى يلتقى جورج بوش الأب والابن
08:19 م

«سيدات أعمال مصر»: أزمتنا فى الاستيراد حتى الدراجات والورود
06:36 ص

ميزة جديدة فى «واتس آب» بشأن التسجيلات الصوتية
06:17 ص

التضامن: «توفير 6 عيادات مركزية لخدمة الحجاج فى السعودية»
01:14 ص

شاب يلقي نفسه من الطابق الخامس بالعجوزة
06:22 م

رئيس «التعمير والتنمية الزراعية»: لا تهاون فى حق الدولة.. وندعم الراغبين فى التقنين
05:32 ص

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور
04:30 ص

ولي العهد السعودي: النظام الإيراني سبب المشكلات في الشرق الأوسط
04:02 ص

الخارجية: مهلة حتى 5 مايو في مفاوضات سد النهضة
اقتصاد
الأحد 08/أبريل/2018 - 04:55 م

«الاستثمار»: 90.4 مليار جنيه حجم التأجير التمويلي في مصر

الدكتورة سحر نصر
الدكتورة سحر نصر
حسن كامل
dostor.org/2121674

كشف التقرير الشهرى لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي عن ارتفاع نشاط التأجير التمويلي بنهاية 2017 بنسبة 46%، مقارنة بنهاية 2016، حيث حقق النشاط نحو 90.4 مليار جنيه بنهاية 2017، مقارنة بـ61.9 مليار جنيه نهاية 2016.

وأشار تقرير الوزارة، الذي حصلت «الدستور» على نسخة منه، إلى أن عدد الشركات المقيدة بالهيئة العامة للرقابة المالية بلغ 226 شركة بنهاية 2017، مقارنة بنحو 224 شركة بنهاية 2016، مؤكّدًا أن الشركات العاملة شهدت نشاطًا في مجال التأجير التمويلي، حيث بلغ عدد الشركات خلال 2017 نحو 27 شركة.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 16 ساعة

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد

منذ أقل من شهر

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه

منذ أقل من شهر

«فيسبوك» يهبط بنحو 2% بعد فضيحة تسريب بيانات المستخدمين

منذ أقل من شهر

شوقي: نحتاج ٥٢ ألف مدرسة سنويًا لحل أزمة الكثافة التعليمية

منذ أقل من شهر

«خالدة» للبترول تعلن نجاح حفر أعمق بئر بترول بالصحراء الغربية

منذ شهر

البنك المركزي: هبوط معدل التضخم خلال فبراير إلى 11.8 %

الآن

معاناة 14 شهرًا.. ليالى آمال فهمى فى الغرفة «307» بالمعادى

حجز مصاب بـ«إنفلونزا الخنازير» مع المرضى فى مستشفى أسوان الجامعى

التفاصيل الكاملة لمشروع تطوير مدارس التعليم الفنى بمصر

من الرنجة للجمبري.. 300 مليون دولار فاتورة استيراد الأسماك

الأكثر قراءة

صبرى فواز يسخر من زواج شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

بالصور.. شيرين عبدالوهاب ترقص مع حسام حبيب فى حفل زفافهما

المخابرات الروسية تهدد بالرد العنيف على بريطانيا

«الأمور المستعجلة» توقف حكم «إلزام الحكومة بعلاوة أصحاب المعاشات»

ألبومات الصور

أزهر جنوب سيناء تشارك الأقباط الاحتفال بعيد القيامة

بالصور.. محافظ أسوان: علاج الطفلة «أسماء» على نفقة الدولة

حالة استعداد قصوى لـ«نظافة الجيزة» قبل شم النسيم

بالفيديو والصور.. الأقباط يتوافدون على كنيسة مارجرجس بالدقهلية

نجم الساعة

حمدي رزق.. «السَّتر له أحكام» (بروفايل)

الأكثر قراءة

صبرى فواز يسخر من زواج شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

بالصور.. شيرين عبدالوهاب ترقص مع حسام حبيب فى حفل زفافهما

المخابرات الروسية تهدد بالرد العنيف على بريطانيا

«الأمور المستعجلة» توقف حكم «إلزام الحكومة بعلاوة أصحاب المعاشات»

كشكول

جامعة السادات تنظم مهرجان "إبنى بلدك" لطلابها

الجميلي تناشد وزير التعليم تكريم المتميزين من المعلمين وأولياء الأمور

المركز الإعلامى لجامعة عين شمس يدشن حسابا على موقع تبادل الصور " انستجرام"

الزناتي يلتقي مفتي منطقة البقاع بلبنان

انفوجراف: تعرف علي التوجيهات لأعضاء اللجنة لوضع أسئلة الثانوية العامة

الأمصار

المبعوث الأممي لليمن: دول الجوار تدعم وجود "يمن مستقل ومزدهر"

مقتل مدني بتفجير عبوه لاصقة في تكريت

تركيا تدمر 12 هدفا لـ«حزب العمال الكردستاني» شمال العراق

الملتقى اللبناني الكويتي يوصي بإطلاق «مركز دعم القرار البلدي»

الزهور تملأ الحُفر بشوارع بروكسل

ads
منوعات

«الحاسة السابعة».. 5 معلومات عن جهاز يفضح «أسرار رأسك»

اتحاد الألعاب الإلكترونية: تطبيقات «مريم وتحدّى شارلى وجنيّة النار» أخطر من «الحوت الأزرق»

تعرّف على المواصفات الصحية للفسيخ في شم النسيم

ولاد الكار

حمدي رزق.. «السَّتر له أحكام» (بروفايل)

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك