«الاستثمار»: 90.4 مليار جنيه حجم التأجير التمويلي في مصر

كشف التقرير الشهرى لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي عن ارتفاع نشاط التأجير التمويلي بنهاية 2017 بنسبة 46%، مقارنة بنهاية 2016، حيث حقق النشاط نحو 90.4 مليار جنيه بنهاية 2017، مقارنة بـ61.9 مليار جنيه نهاية 2016.



وأشار تقرير الوزارة، الذي حصلت «الدستور» على نسخة منه، إلى أن عدد الشركات المقيدة بالهيئة العامة للرقابة المالية بلغ 226 شركة بنهاية 2017، مقارنة بنحو 224 شركة بنهاية 2016، مؤكّدًا أن الشركات العاملة شهدت نشاطًا في مجال التأجير التمويلي، حيث بلغ عدد الشركات خلال 2017 نحو 27 شركة.