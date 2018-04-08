القاهرة : الأحد 08 أبريل 2018
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الأحد 08/أبريل/2018 - 04:41 م

«الغزولي» يشارك الأقباط احتفالات أعياد القيامة المجيد

«الغزولي» يشارك الأقباط
أشرف لاشين
dostor.org/2121663

شارك إسلام الغزولي، عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، ومستشار رئيس الحزب لشئون الشباب، احتفالات أعياد القيامة المجيد بعدد من الكنائس منها الكاتدرائية المرقسية بالعباسية والكنيسة الإنجيلية، بمصر الجديدة.

وقدم الغزولي التهنئة للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور القس أندريه ذكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، بعيد القيامة المجيد وشم النسيم، مهنئًا الأخوة المسيحيين بالأعياد.

وقال الغزولي: "إن الشعب المصري مصمم على التعايش في وطن واحد"، مؤكدًا أن الجميع يؤدي واجبه نحو الوطن، ويقفون دائمًا بقلب رجل واحد في حربهم ضد الإرهاب ولبناء مصر بسواعدهم.

وأكد الغزولي أن دور الكاتدرائية الوطني يسجل بحروف من نور في التاريخ لوقوفها دائما بجانب الدولة بمفهومها المعتدل المتسامح كما أنها تعمل دائمًا على وأد محاولات قوي الشر التي تسعي دائمًا إلي هدم مؤسسات الدولة.

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