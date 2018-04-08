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الأحد 08/أبريل/2018 - 04:36 م

السعودية: 50% تخفيضًا على تذاكر الطيران لمرضى السرطان والمعاقين

الخطوط السعودية
الخطوط السعودية
أ ش أ
dostor.org/2121661

أصدرت المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية قرارًا بتخفيض بقيمة 50% على أسعار التذاكر للحجاج من مرضى السرطان ومرافقيهم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أن مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية أصدر موافقته بمنح تخفيض مقداره 50% على أسعار التذاكر لضيوف السعودية من مرضى السرطان ومرافقيهم، أسوة بذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم من الفئات التي يشملها الناقل الوطني بدعمه.

وأصدرت شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي، نشرة داخلية لجميع محطاتها ومكاتب المبيعات، تضمنت القائمة الجديدة للأسعار المخفضة لفئات معينة من الضيوف، والتخفيض من سعر التذكرة ولعدد غير محدود من التذاكر على درجة الضيافة.

فيما يستفيد السعوديون من هذا التخفيض، على القطاعين الداخلي والدولي، في حين يحصل المقيمون على هذا التخفيض على القطاع الداخلي، وبذلك تتم معاملة مرضى السرطان في التخفيض الممنوح من السعودية أسوة بالضيوف المعوقين حركيًا «إعاقة جزئية»، بالإضافة إلى الإعاقة الذهنية والسمعية.

وتضمنت النشرة منح المواطنين زارعي أعضاء الكلى، والكبد، والرئة، والقلب، تخفيضًا بقيمة 25% للتذاكر الداخلية، وبعدد 3 تذاكر سنويًا لمدة عامين قابلة للتجديد لعام آخر إذا استدعت الظروف الصحية للضيف، أما المواطن المتبرع بالكلى فيتم منحه تخفيضًا بنسبة 50% على 3 تذاكر سفر سنويًا، على القطاعين الداخلي والدولي.

وبشأن الضيوف المعاقين حركيًا «شلل رباعي» فيتم منحهم خصمًا بقيمة 50% وبعدد لا محدود من التذاكر للسعوديين والمقيمين على القطاعين الداخلي والدولي، وعلى مختلف الدرجات، أما المكفوفون من المواطنين والمقيمين فيحصلون على تخفيض 50% على أسعار تذاكر درجة الضيافة على القطاعين الداخلي والدولي، وبعدد غير محدود من التذاكر.

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