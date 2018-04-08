«السنوار» يزور مخيمات «مسيرات العودة» على حدود غزة

زار يحيى السنوار، رئيس حركة حماس فى قطاع غزة المحاصر، منذ قليل، مخيمات «مسيرة العودة الكبرى»، على حدود القطاع مع الأراضى المحتلة، حسبما نشر المركز الإعلامى الفلسطينى.



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، منذ قليل، عن قصف وسط غزة بالمدفعية بدعوى تسلل مجموعة من الشباب الفلسطينى إلى الأراضي المحتلة، وتعرضت وحدة هندسية عسكرية، موجودة بالقرب من حدود القطاع إلى إطلاق نار.



وأعلنت الهيئة الوطنية العليا لمخيم ومسيرة العودة الفلسطينية، عن أن الجمعة القادمة ستكون تحت شعار "جمعة حرق العلم"، ويتم خلالها حرق أعلام الاحتلال الإسرائيلى ورفع أعلام فلسطين.