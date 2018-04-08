نجوى كرم: «مين قال إني مش عاوزة أغني مصري»

استغلت النجمة اللبنانية نجوى كرم حفلها مساء أمس ضمن ليالي الربيع بـ"طابا هايتس" بجنوب سيناء لإصلاح العلاقات بينها وبين الجمهور المصري، بعد انتشار عدة أخبار تفيد بأنها لا تريد الغناء باللهجة المصرية.



ونفت "كرم" لجمهورها كل ما يتردد حول ذلك، قائلة "إن كل فنان حريص على الهوية العربية وخصوصية كل بلد عربي، ويعلم جيدا أنه إذا لم يصبح متمكنًا تمامًا مما يقدمه، فعليه ألا يقدم أي شيء، لذلك تركت المجال لمن يتقنون اللهجة المصرية ويمكنهم غناءها بشكل أكثر تمكنًا"، خاصة أن الجمهور المصري يحب الأغاني اللبنانية ويقدر الفن الجيد أينما كان وكيفما كان.



وأكدت نجوى كرم خلال الحفل أنها لا تصدق حتى الآن أنها في مصر وتقف وسط جمهورها المصري بعد غياب سنوات، مقدمة مجموعة من الأغنيات الشهيرة لها.