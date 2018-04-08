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الأحد 08/أبريل/2018 - 04:25 م

رغم التحديات.. مستثمرون: السودان بوابة مصر للتجارة بإفريقيا

مصطفى الأحول
مصطفى الأحول
بكر بهجت
dostor.org/2121652

أكد عاملون فى القطاعين التصديرى والاستثمارى، أن السودان يمثل أهمية كبيرة للسوق المصرية، خاصة فيما يتعلق بالملف التجارى، لافتين إلى أنه على الرغم من الجهود المبذولة من حكومتى البلدين، فإن هناك عدة عراقيل عملت على عدم تحقيق الأهداف التجارية المرجوة.

وقال مصطفى الأحول، رئيس مجلس الأعمال المصرى الشرق إفريقى، إن السودان يمثل أهمية كبرى لمصر على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، خاصة أنه يشترك مع مصر فى ملف النيل، مشيرا إلى أن السودان يعتمد فى 90% من زراعته على الأمطار ما فتح الباب أمام الاستثمار في هذا القطاع، وتوجهت إليه بالفعل دول الخليج وإيران والهند والصين لاستغلال تلك الأراضى الخصبة.

وأكد أن مصر تأخرت كثيرًا في التوجه إلى الاستثمار الزراعى بالسودان بالصورة المطلوبة، ولكن مع عقد اجتماعات مكثفة بين الجانبين السوداني والمصرى على صعيد القطاع الخاص سيتم اللحاق بهذا الركب.

ولفت إلى أن هناك عقبة أخرى واجهها القطاع التجارى المصرى، تمثلت في المحاذير التي وضعها السودان على بعض المنتجات المصرية، رغم أنه كانت هناك آمال كبيرة علقها المصدرون مع افتتاح المعابر المشتركة بين البلدين، موضحًا أن هناك فرصة حقيقية سانحة فى الاستثمارات المشتركة بين الدولتين فى كل القطاعات، خصوصًا فى الزراعة والاستثمار السياحى والعقارى، وأيضًا الطاقة والصناعة، فى ظل التقارب الكبير والتوافق حول العديد من الملفات بين البلدين.

وأضاف أن القطاع الخاص يكثف مجهوداته الحالية من أجل مضاعفة التبادل التجارى بين مصر والسودان، الذى يتجاوز الآن مليار دولار، أغلبها صادرات غذائية ومواد بناء ومنسوجات، بينما تتركز الواردات على الحيوانات الحية والسمسم والقطن، مؤكدًا أن هذا المبلغ غير كافٍ، ولا يتناسب مع احتياجات وإمكانيات السوقين.

وتوقع زيادة التعاون بين مصر والسودان فى مجال النقل البرى والركاب والبضائع، وكذلك زيادة حجم التبادل التجارىي وتسهيل مرور الأفراد بين البلدين خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقال المهندس على عيسى، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن القطاع التصديرى بشكل عام وقطاع الحاصلات الزراعية على وجه الخصوص واجها العديد من المشكلات في الدخول إلى السوق الإفريقية، مشيرًا إلى أن إفريقيا تمثل أهمية كبرى للقطاع، وأن العمل على اختراقها عبر السودان سيكون له كبير الأثر فى استعادة الصادرات والمنتجات المصرية لمكانتها بالقارة السمراء.

وأضاف عيسى أن مصدري الحاصلات الزراعية تواجههم العديد من الصعوبات عند إدخال منتجاتهم إلى السودان ما يتطلب ضرورة إصدار قرارات مصاحبة لتلك الخطوة لإزالة العقبات التى تضعها حكومتا البلدين وفى مقدمتها رفض السلطات السودانية والمصرية دخول الشاحنات المحملة بالبضائع التابعة للمصدرين، وضرورة تفريغها فى شاحنات البلد المستورد، مما يتسبب فى بذل المزيد من المجهودات وإضاعة وقت كبير إلى جانب تلف نسبة كبيرة من البضائع المحملة.

وأشار إلى أن افتتاح معبر أرقين البرى الثاني بين البلدين في 2016 سهل كثيرًا من مهمة المصدرين والمستوردين في مصر والسودان، إلا أنه لا يزال يتطلب توفير كل الخدمات الحكومية واللوجيستسة التى يحتاج إليها المارون بهذا الطريق حتى لا تتكرر الأخطاء السابقة، ولتجنب النتائج السلبية التى تتراتب على ذلك من تأخير البضائع وإلغاء العديد من الصفقات التصديرية.

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