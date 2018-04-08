تفاصيل إطلاق إسرائيل 7 قذائف مدفعية على قطاع غزة

قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن هناك مجموعة شباب فلسطينيين تسللوا من قطاع غزة المحاصر إلى داخل الأراضي المحتلة، بينما رد الجيش الإسرائيلي بإطلاق القذائف المدفعية على قطاع غزة.



وأضاف المتحدث أن جنود الجيش المتمركزين على الحدود أطلقوا النيران تجاههم، ما جعل ثلاثة منهم يفرون لداخل القطاع مرة أخرى، بينما يتم البحث عن آخرين، مشيرًا إلى أن الجيش فتح تحقيقًا في الحادث، حسبما أذاعت القناة العشرين في التليفزيون الإسرائيلي.



وأطلق جيش الاحتلال نحو 7 قذائف على وسط قطاع غزة، معلنًا حالة الاستنفار على حدود غزة بسبب مسيرات العودة الكبرى، التي انطلقت منذ 31 مارس الماضي، وتستمر لمدة 45 يومًا.