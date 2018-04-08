القاهرة : الأحد 08 أبريل 2018
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الأحد 08/أبريل/2018 - 04:22 م

تفاصيل إطلاق إسرائيل 7 قذائف مدفعية على قطاع غزة

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
سارة الشلقاني
dostor.org/2121651

قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن هناك مجموعة شباب فلسطينيين تسللوا من قطاع غزة المحاصر إلى داخل الأراضي المحتلة، بينما رد الجيش الإسرائيلي بإطلاق القذائف المدفعية على قطاع غزة.

وأضاف المتحدث أن جنود الجيش المتمركزين على الحدود أطلقوا النيران تجاههم، ما جعل ثلاثة منهم يفرون لداخل القطاع مرة أخرى، بينما يتم البحث عن آخرين، مشيرًا إلى أن الجيش فتح تحقيقًا في الحادث، حسبما أذاعت القناة العشرين في التليفزيون الإسرائيلي.

وأطلق جيش الاحتلال نحو 7 قذائف على وسط قطاع غزة، معلنًا حالة الاستنفار على حدود غزة بسبب مسيرات العودة الكبرى، التي انطلقت منذ 31 مارس الماضي، وتستمر لمدة 45 يومًا.

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