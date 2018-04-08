سيلفيا نبيل تهنئ تواضروس والمصريين بعيد القيامة المجيد

تقدمت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والآداء، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بالتهنئة إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجموع الشعب المصري، بمناسبة عيد القيامة، بمقر الكاتدرائية، اليوم الأحد، برفقة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب.



وتعليقًا على كلمة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قالت نبيل: "إحنا الجيل اللي ماكنش فيه غير كلمة مصري مفيش فرق.. احنا الجيل اللي بيكافح عشان يزيل آثار العدوان... احنا الجيل اللي عايز نجاح.. احنا الجيل اللي بيقدم شهداء من الجيش والشرطة والشعب.. احنا الجيل اللي بيصرخ تعليم.. واحنا محتاجين كمان الجيل بتاعكم عشان كلنا ننجح".

