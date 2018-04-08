القاهرة : الأحد 08 أبريل 2018
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الأحد 08/أبريل/2018 - 04:20 م

سيلفيا نبيل تهنئ تواضروس والمصريين بعيد القيامة المجيد

تواضروس
تواضروس
أشرف لاشين
dostor.org/2121648

تقدمت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والآداء، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بالتهنئة إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجموع الشعب المصري، بمناسبة عيد القيامة، بمقر الكاتدرائية، اليوم الأحد، برفقة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب.

وتعليقًا على كلمة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قالت نبيل: "إحنا الجيل اللي ماكنش فيه غير كلمة مصري مفيش فرق.. احنا الجيل اللي بيكافح عشان يزيل آثار العدوان... احنا الجيل اللي عايز نجاح.. احنا الجيل اللي بيقدم شهداء من الجيش والشرطة والشعب.. احنا الجيل اللي بيصرخ تعليم.. واحنا محتاجين كمان الجيل بتاعكم عشان كلنا ننجح".

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