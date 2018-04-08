نسمة عبدالعزيز تحتفل بـ«شم النسيم» على مسرح سيد درويش

تستعد عازفة آلة الماريمبا الفنانة نسمة عبدالعزيز، للاحتفال بشم النسيم مع جمهورها بالإسكندرية، خاصة أنها تحيي حفلًا ضخمًا على مسرح أوبرا سيد درويش بمصاحبة فرقتها، وذلك مساء الأربعاء الموافق 18 أبريل الجاري، ومشاركة أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو محمد سعد باشا.



من المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الثامنة مساءً، وتقدم «نسمة» باقة من الأعمال الموسيقية العالمية الشهيرة، بأسلوبها الخاص وموهبتها الفريدة التى أصبحت محط تركيز صناع الموسيقى والمعنيين بها في فترة قصيرة، ومن أهم الأعمال الموسيقية «أكدب عليك» و«الحلوة دى» و«3 دقات».