«الأمور المستعجلة» توقف حكم «إلزام الحكومة بعلاوة أصحاب المعاشات»

قضت محكمة الأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، اليوم الأحد، بوقف تنفيذ حكم إلزام الحكومة بإضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير، لأصحاب المعاشات.



وأقامت هيئة التأمينات الاجتماعية، دعوى قضائية، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، وصدر حكم محكمة الأمور المستعجلة بعابدين بوقف تنفيذ الحكم.



وتقدم اتحاد المعاشات، بطعن على قرار محكمة الأمور المستعجلة الصادر بوقف تنفيذ حكم العلاوات الخمس، وتحدد له جلسة 27 مايو المقبل.



وكان عدد من أصحاب المعاشات، قد أقاموا دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء، لعدم اتخاذ هيئة التأمينات الاجتماعية، إجراءات إعادة تسوية معاشات المحالين للمعاش لبلوغهم سن الـ60 عامًا على أساس إضافة نسبة 80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى أجرهم المتغير.



