القاهرة : الأحد 08 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:21 ص

نص البيان الثامن عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
04:40 ص

شاهد.. أول تعليق لـ«شيرين عبدالوهاب» بعد حفل الزفاف
01:43 ص

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد
12:41 ص

بالصور.. ولى العهد السعودى يلتقى جورج بوش الأب والابن
08:19 م

«سيدات أعمال مصر»: أزمتنا فى الاستيراد حتى الدراجات والورود
06:36 ص

ميزة جديدة فى «واتس آب» بشأن التسجيلات الصوتية
06:17 ص

التضامن: «توفير 6 عيادات مركزية لخدمة الحجاج فى السعودية»
01:14 ص

شاب يلقي نفسه من الطابق الخامس بالعجوزة
06:22 م

رئيس «التعمير والتنمية الزراعية»: لا تهاون فى حق الدولة.. وندعم الراغبين فى التقنين
05:32 ص

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور
04:30 ص

ولي العهد السعودي: النظام الإيراني سبب المشكلات في الشرق الأوسط
04:02 ص

الخارجية: مهلة حتى 5 مايو في مفاوضات سد النهضة
حوادث
الأحد 08/أبريل/2018 - 04:16 م

«الأمور المستعجلة» توقف حكم «إلزام الحكومة بعلاوة أصحاب المعاشات»

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
نجلاء رفاعي
dostor.org/2121646

قضت محكمة الأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، اليوم الأحد، بوقف تنفيذ حكم إلزام الحكومة بإضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير، لأصحاب المعاشات.

وأقامت هيئة التأمينات الاجتماعية، دعوى قضائية، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، وصدر حكم محكمة الأمور المستعجلة بعابدين بوقف تنفيذ الحكم.

وتقدم اتحاد المعاشات، بطعن على قرار محكمة الأمور المستعجلة الصادر بوقف تنفيذ حكم العلاوات الخمس، وتحدد له جلسة 27 مايو المقبل.

وكان عدد من أصحاب المعاشات، قد أقاموا دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء، لعدم اتخاذ هيئة التأمينات الاجتماعية، إجراءات إعادة تسوية معاشات المحالين للمعاش لبلوغهم سن الـ60 عامًا على أساس إضافة نسبة 80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى أجرهم المتغير.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

شاب يلقي نفسه من الطابق الخامس بالعجوزة

منذ 5 أيام

بعد 6 سنوات حب و5 شهور زواج.. طلقها بسبب «المقشة»

منذ 5 أيام

خطوات الحماية المدنية لتفادى وقوع الحرائق

منذ اسبوع

مصدر أمنى: إصابة ضابطين ومصرع مسجلين خطر في مواجهات مع الشرطة بسوهاج

منذ اسبوع

اليوم.. أولى جلسات محاكمة مهرّبي الحشيش بمطار القاهرة

منذ اسبوع

إغلاق جزئى لطريق «إسكندرية الزراعى» بدءًا من اليوم ولمدة 9 أشهر

الآن

معاناة 14 شهرًا.. ليالى آمال فهمى فى الغرفة «307» بالمعادى

حجز مصاب بـ«إنفلونزا الخنازير» مع المرضى فى مستشفى أسوان الجامعى

التفاصيل الكاملة لمشروع تطوير مدارس التعليم الفنى بمصر

من الرنجة للجمبري.. 300 مليون دولار فاتورة استيراد الأسماك

الأكثر قراءة

صبرى فواز يسخر من زواج شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

بالصور.. شيرين عبدالوهاب ترقص مع حسام حبيب فى حفل زفافهما

«الأمور المستعجلة» توقف حكم «إلزام الحكومة بعلاوة أصحاب المعاشات»

المخابرات الروسية تهدد بالرد العنيف على بريطانيا

ألبومات الصور

أزهر جنوب سيناء تشارك الأقباط الاحتفال بعيد القيامة

بالصور.. محافظ أسوان: علاج الطفلة «أسماء» على نفقة الدولة

حالة استعداد قصوى لـ«نظافة الجيزة» قبل شم النسيم

بالفيديو والصور.. الأقباط يتوافدون على كنيسة مارجرجس بالدقهلية

نجم الساعة

حمدي رزق.. «السَّتر له أحكام» (بروفايل)

الأكثر قراءة

صبرى فواز يسخر من زواج شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

بالصور.. شيرين عبدالوهاب ترقص مع حسام حبيب فى حفل زفافهما

«الأمور المستعجلة» توقف حكم «إلزام الحكومة بعلاوة أصحاب المعاشات»

المخابرات الروسية تهدد بالرد العنيف على بريطانيا

كشكول

جامعة السادات تنظم مهرجان "إبنى بلدك" لطلابها

الجميلي تناشد وزير التعليم تكريم المتميزين من المعلمين وأولياء الأمور

المركز الإعلامى لجامعة عين شمس يدشن حسابا على موقع تبادل الصور " انستجرام"

الزناتي يلتقي مفتي منطقة البقاع بلبنان

انفوجراف: تعرف علي التوجيهات لأعضاء اللجنة لوضع أسئلة الثانوية العامة

الأمصار

المبعوث الأممي لليمن: دول الجوار تدعم وجود "يمن مستقل ومزدهر"

مقتل مدني بتفجير عبوه لاصقة في تكريت

تركيا تدمر 12 هدفا لـ«حزب العمال الكردستاني» شمال العراق

الملتقى اللبناني الكويتي يوصي بإطلاق «مركز دعم القرار البلدي»

الزهور تملأ الحُفر بشوارع بروكسل

ads
منوعات

«الحاسة السابعة».. 5 معلومات عن جهاز يفضح «أسرار رأسك»

اتحاد الألعاب الإلكترونية: تطبيقات «مريم وتحدّى شارلى وجنيّة النار» أخطر من «الحوت الأزرق»

تعرّف على المواصفات الصحية للفسيخ في شم النسيم

ads
ولاد الكار

حمدي رزق.. «السَّتر له أحكام» (بروفايل)

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك