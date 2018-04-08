شائعات الارتباط تطارد زاك إيفرون وإلكسندريا دادريو

موجة كبيرة من الشائعات راودت النجم العالمي زاك إيفرون، والممثلة الأمريكية ألكسدريا دادريو، في الأيام الماضية، حول وجود علاقة عاطفية تجمعهما خاصة بعد أن رصدتهم عدسات البابارتزي لأكثر من مرة.



وبالرغم مع عدم تأكيد أيًا منهما لأي ارتباط يجمعها بشكل رسمي، فإن محبيهم اعتبروا ظهورهم المتكرر وغير المبرر في الأونة الأخيرة يشير إلى حب جديد.



وظهر الثنائي مؤخرًا في أحد متاجر الحيوانات الأليفة وأيضًا في أحد متاجر التسوق، وما أشعل نيران الشائعات مجددًا كان ظهور «إيفرون» وانتشار فيديوهات وصور لاحتفاله بعيد ميلادها، أثارت الجدل منذ أسابيع.



وتعاون زاك ايفرون، واليكسندريا دادريو، من قبل في بطولة فيلم «Baywatch»، الذي عرض بدور العرض السينمائية العام الماضي، وجمعتهم من خلاله صداقة وطيدة.



