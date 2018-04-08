بريطانيا: تقليص عدد ضباط الشرطة لم يؤثر فى ارتفاع حالات القتل

نقلت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية عن تصريحات آمبر رود، وزيرة الداخلية البريطانية، التى قالت فيها: «إن تقليص عدد ضباط الشرطة فى الأحياء البريطانية لم يلعب دورًا فى ارتفاع عدد حالات القتل فى الشوارع».



وأضافت رود، اليوم الأحد، أن الأدلة تدحض الانتقاد بأن التخفيض الحاد فى عدد رجال الشرطة ترك القوات من دون موارد لكبح ارتفاع عدد حوادث الطعن وإطلاق النار، وأشارت إلى أن أغلب القوات بما فيها شرطة العاصمة البريطانية، لديها ميزانيات الشرطة الآخذة فى الزيادة والاحتياطى النقدى، وأن ميزانية هذه القوات تقدر بنحو 240 مليون جنيه إسترلينى لإنفاقها، إن كانت هناك حاجة.



يُذكر أن 6 حوادث إطلاق نار وطعن وقعت فى لندن، خلال الأسبوع الماضى، إضافةً إلى وقوع أكثر من 50 جريمة قتل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجارى.