اليابان تدعو كمبوديا لإجراء انتخابات نزيهة

حث تارو كونو، وزير الخارجية اليابانى، رئيس وزراء كمبوديا، هون سين، على المُضي قدمًا في الانتخابات، شرط أن تكون نزيهة وحرة.



وقال كونو، الذى يزور حاليًا كمبوديا، إنه يتعين أن تعكس الانتخابات إرادة المواطنين، مشيرًا إلى أن «سين» أكد له أن الانتخابات ستكون حرة ونزيهة.



وأوضح كونو أن اليابان صديق قديم لكمبوديا، لذا فهى لا ترغب فى أن تراها تواجه انتقادات.



ودعت كمبوديا، المراقبين الأجانب، في وقت سابق، إلى متابعة الانتخابات العامة المزمع إجراؤها، فى يوليو المقبل، والتى من المتوقع أن يفوز بها الحزب الحاكم بعد حل حزب المعارضة الرئيسى.



ودعا زعيم المعارضة الكمبودى السابق، سام رينسى، اليوم الأحد، الكمبوديين لمقاطعة الانتخابات العامة إذا لم يتم السماح لحزبه الذى جرى حله بالمشاركة فيها.



وقضت المحكمة العليا بحل حزب «الإنقاذ الوطنى» الكمبودي؛ بناء على طلب حكومة رئيس الوزراء هون سين، وقالت إنه كان يتآمر لانتزاع السلطة بمساعدة الولايات المتحدة.