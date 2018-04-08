قلق كاتي بيري يثير سخرية متابعيها عبر «تويتر»

حالة من القلق والتوتر الشديد تعيشها النجمة العالمية كاتي بيري، بالتزامن مع مشاركتها في برنامج اكتشاف المواهب «أمريكان أيدول».



وشاركت «بيري» محبيها بحالتها النفسية التي تعيشها من خلال تدوينة عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلة: «عندما أقلق فقط اتنفس من أنفي وأخرج الهواء من فهمي»، الأمر الذي آثار جدل متابعيها لينقسم حول رأيهم في تدوينتها، التي تشرح من خلالها تعاملها مع القلق بين مؤيد ومعارض وساخر.



ورأى بعضهم أنها لا تفهم الطبيعة الحقيقية لهذا الاضطراب وكيف يمكن أن تؤثر بذلك سلبًا على الناس، وشعر البعض أن نصيحة المغني كانت مفيدة وموضوعًا مهمًا لإحضار أتباعها البالغ عددهم 109 ملايين، وكان الربحون في النهاية من اتخذوا منهج السخرية من تدوينتها طريقة للرد عليها.



