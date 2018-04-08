دعوات لمقاطعة الانتخابات فى كمبوديا

دعا زعيم المعارضة الكمبودى السابق سام رينسى، اليوم الأحد، الكمبوديين لمقاطعة الانتخابات العامة المقررة يوم 29 يوليو إذا لم يتم السماح لحزبه الذى جرى حله بالمشاركة فيها.



وقضت المحكمة العليا بحل حزب الإنقاذ الوطنى الكمبودى فى نوفمبر، بناء على طلب حكومة رئيس الوزراء هون سين، وقالت إنه كان يتآمر لانتزاع السلطة بمساعدة الولايات المتحدة.



ونفى الحزب والولايات المتحدة المزاعم التى تلت اعتقال كيم سوخا، زعيم الحزب الحالى، فى اتهامات بالخيانة تتعلق بالمؤامرة المزعومة، ونفى الاتهامات الموجهة إليه ووصفها بأنها حيلة لمساعدة هون سين على الفوز فى الانتخابات.



وقال سام رينسى على «تويتر»، اليوم الأحد: "أدعو كل مواطنى كمبوديا الذين يؤمنون بالديمقراطية إلى مقاطعة انتخابات 29 يوليو 2018، إذا لم يشارك فيها حزب الإنقاذ الوطنى الكمبودى".



ولم يدع الحزب من قبل إلى المقاطعة، ولم يتضح على الفور ما إذا كان سام رينسى يتحدث نيابة عن الحزب.



واستقال رينسى من رئاسة الحزب عام 2017 وكان على مدى عقود منتقدا لهون سين، ويقيم فى فرنسا منذ 2015 لتجنب سلسلة اتهامات يقول إن لها دوافع سياسية.