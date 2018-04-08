محافظ الجيزة يزور البابا تواضروس للتهنئة بعيد القيامة

زار اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، اليوم الأحد، الكاتدارئية المرقسية الكبرى بالعباسية، لتهنئة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بعيد القيامة المجيد، وذلك خلال استقبال قداسته المهنئين.



وأكد المحافظ، فى تصريحات له، أن روح المحبة والتسامح والتلاحم فى الأعياد والمناسبات هى أهم ما يميز الشعب المصرى، مشيرًا إلى أن وحدة الشعب عبر تاريخه الطويل هى جزء من الشخصية المصرية الأصيلة.



وقال إن مصر ستبقى قوية طالما كان الشعب على قلب رجل واحد ضد المخاطر، وأن مصر محفوظة بإذن الله.