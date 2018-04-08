خاص.. البيانيست كريم جوهر يكشف تفاصيل حفله الأول بالأوبرا

بعد عزفه فى العديد من الدول العربية والأجنبية، يستعد الملحن والمؤلف الموسيقي والبيانيست العالمي كريم جوهر، لإحياء أولى حفلاته الموسيقية بدار الأوبرا المصرية، مساء الخميس المقبل، على المسرح المكشوف، تحت عنوان «شرقى يا بيانو».



أعرب «جوهر» عن سعادته البالغة للاتفاق مع الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا، على إحياء مجموعة حفلات على المسارح المختلفة، مؤكدًا فى تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن الأوبرا صرح ثقافى وفنى كبير كان يتمنى الوقوف على أحد منابره منذ عده سنوات.



وأضاف: على الرغم من أننى قدمت حفلات كثيرة على مدى 15 عامًا فى جميع بلدان العالم، فإننى أعتبر حفل الأوبرا الأول لي على مدار مشوارى الفنى، خاصة أنها منبع نجوم الزمن الجميل وعمالقة الطرب الأصيل.



وعن تحضيراته للحفل، قال: أحضر لبرنامج مميز أقدم خلاله مقطوعة موسيقية جديدة من تأليفي اسمها «إسباني شرقي»، بالإضافة إلى مجموعة من الروائع الموسيقية الفريدة منها «طير بينا يا قلبي» لمحمد فوزي، المقدمة الموسيقية لرائعة «بعيد عنك» لبليغ حمدي وكوكب الشرق أم كلثوم، «أسمر يا أسمرانى» للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، «الدنيا ربيع» لسعاد حسنى، «أمانة عليك» لكارم محمود، وغيرها.



وكانت قد طرحت إدارة الأوبرا التذاكر الخاصة بحفل البيانيست العالمى كريم جوهر، وشهدت إقبالاً جماهيريًا كبيرًا، ونفدت 90% من التذاكر التى طرحت بفئة واحدة، وهى 50 جنيهًا.



