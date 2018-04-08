أزهر جنوب سيناء تشارك الأقباط الاحتفال بعيد القيامة

تشارك المنطقة الأزهرية بمحافظة جنوب سيناء، أقباط مدينة طور سيناء، احتفالاتهم بعيد القيامة المجيد.



قدم الشيخ جمال حبيب محمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، ومضر عبدالسميع نوار مدير عام المواد الثقافية، ورعاية الطلاب ووفد من قيادات الأزهر بجنوب سيناء، التهنئة إلى القس مينا سعد راعى كنيسة موسى النبى مار مرقص الرسول، بمناسبة الاحتفال بعد القيامة المجيد فى إطار الحب والتسامح والود مع أبناء الوطن.



وقال الشيخ جمال حبيب إن أبناء مصر نسيج الأمة لا تفرقة بينهم، والأزهر الشريف بجنوب سيناء دائم التواجد والمشاركة للأخوة الأقباط فى أعيادهم وكل المناسبات.



وأكد أن أزهر جنوب سيناء فى تواصل تام مع الأقباط ومشاركتهم فى جميع مناسباتهم، للتأكيد على الوحدة الوطنية.