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الثقافة
الأحد 08/أبريل/2018 - 03:52 م

وزيرة الثقافة تتفقد دار الكتب بباب الخلق استعدادًا لافتتاحها

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
جمال عاشور
dostor.org/2121624

كشف مصدر من داخل وزارة الثقافة، أنه من المقرر أن تتفقد الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، مبنى دار الكتب بباب الخلق، عقب انتهاء إجازة عيد الربيع، للاطلاع على الأعمال والإجراءات النهائية الجارية بالدار، استعدادًا لافتتاحها خلال الفترة المقبلة.

وكان الدكتور أحمد الشوكي، رئيس الدار السابق، أعلن في تصريحات من قبل، أنه تم الانتهاء من كافة أعمال الترميم والتطوير للدار، وتم عمل عرض متحفي لمجموعة من المخطوطات النادرة التي تملكها الدار.

يذكر أن «الشوكي» انتهت مدة ندبه لرئاسة دار الكتب والوثائق القومية، وكلفت الدكتورة إيناس عبدالدايم، الدكتورة نيفين محمود بتسيير أعمال رئيس الدار، لحين تكليف أحد بالمنصب، وبعد يومين أصدرت قرارًا بانتداب الدكتور هشام عزمى رئيسا للدار، والذى سيتسلم عمله الرسمى الثلاثاء المقبل.

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