«مميش» ومحافظ الإسماعيلية يهنئان الأقباط بعيد القيامة

زار الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، وعدد من قيادات المحافظة، اليوم الأحد، عددًا من كنائس مدينة الإسماعيلية لتهنئة الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد.



تضمنت الجولة زيارة كنيسة مار جرجس وتقديم التهنئة لنيافة الأنبا "سارافيم" مطران الأقباط الأرثوذكس، والكنيسة الكاثوليكية، وتقديم التهنئة للأنبا مكاريوس توفيق مطران الأقباط الكاثوليك بمنطقة القناة والدلتا، والكنيسة الإنجيلية بحدائق الملاحة وتقديم التهنئة للأنبا نادي لبيب راعي الكنيسة.



وأكد محافظ الإسماعيلية ومرافقوه من القيادات التنفيذية والشعبية على وحدة وتماسك النسيج الوطني لشعب مصر العظيم بمختلف طوائفه من مسلمين وأقباط، وأنه لن يستطيع أحد أن يشق وحدة صف المصريين وستظل مصر إلى الأبد واحة الأمن والأمان للجميع.



رافق الفريق مميش والمحافظ، اللواء أركان حرب أشرف حمودة، مدير أمن الإسماعيلية، نائبًا عن قائد الجيش الثاني الميداني، والدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة قناة السويس، والشيخ مجدي بدران، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ وحيد عايش، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية، والشيخ السيد عطية وكيل مديرية الأوقاف، وعدد كبير من رجال الدين الإسلامي وقيادات الأوقاف والقيادات الأمنية والمحلية وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

