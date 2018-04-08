طوارئ بـ40 مستشفى فى كفر الشيخ بمناسبة شم النسيم

قالت الدكتورة لميس المعداوى، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن المديرية رفعت حالة الطوارئ بجميع المستشفيات العامة والمركزية مع زيادة عدد الأطباء وتوافر جميع الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية الضرورية لحالات الطوارئ، والدفع بسيارات الإسعاف بجميع المراكز والمدن لسرعة التعامل مع أى حالات مرضية.



وأضافت أن 18 مستشفى تابعة للقطاع الحكومي، و22 مستشفى تابعة للقطاع الخاص، على أتم الاستعداد لاستقبال أي حالات طارئة، كما تشارك فى الاستعدادات 23 نقطة إسعاف بـ 9 سيارة إسعاف.



وأضاف الدكتور عبدالحكيم أبو إسماعيل، مدير مديرية الطب البيطرى بالمحافظة، أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية خلال عطلة شم النسيم لتلقى أى شكاوى أو بلاغات عن أى حالة اشتباه بأمراض وبائية أو معدية أو مخالفات خاصة بالأسماك الطازجة والمملحة والمدخنة واللحوم والدواجن المعروضة بالمحلات والأسواق.