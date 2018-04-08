ضبط 6 أشخاص بتهمة سرقة خزينة شركة فى قليوب

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، القبض على 6 أشخاص سرقوا مبلغ 531 ألف جنيه من خزينة إحدى الشركات بقليوب.



تلقى اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من الرائد علاء عطية، رئيس قسم قليوب، بورود بلاغ من «محمد.ا»، 55 عامًا مدير أمن شركة قنديل للصاج والآثاث، بسرقة مبلغ مالي 531 ألف جنيه من داخل خزينة بمخزن الشركة بميت حلفا، واحتجاز الجناة لأفراد الحراسة وكسر الأقفال ودخول حجرة الخزينة وكسرها والاستيلاء على المبلغ المالي، وفروا هاربين وعثر بمكان الواقعة على مقص حديدي وآلة قطع « صاروخ كهربائي».



وتوصلت التحريات إلى مرتكبي الحادث وهم، «أشرف. م»، 42 سنة عاطل، و«هاني.هـ»، 33 سنة عاطل، و«أحمد.م»، 33 سنة عاطل، و«وليد.أ»، 36 سنة بائع سمك، و«محمد.س»، 35 سنة بائع سمك والسابق اتهامه في 24 قضية «مخدرات وضرب»، و«طاهر.ع»، 42 سنة سائق.



عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبحوزة الثاني فرد خرطوش محلي الصنع وطلقات نارية.



بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاد المتهمين المضبوطين ضبط مبلغ 319 ألف و300 جنيه من إجمالي المبلغ المستولى عليه.



حُرر محضر بالواقعة رقم 834 جنح قسم قليوب، وتولت النيابة العامة التحقيقات.