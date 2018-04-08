القاهرة : الأحد 08 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:21 ص

نص البيان الثامن عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
04:40 ص

شاهد.. أول تعليق لـ«شيرين عبدالوهاب» بعد حفل الزفاف
01:43 ص

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد
12:41 ص

بالصور.. ولى العهد السعودى يلتقى جورج بوش الأب والابن
08:19 م

«سيدات أعمال مصر»: أزمتنا فى الاستيراد حتى الدراجات والورود
06:36 ص

ميزة جديدة فى «واتس آب» بشأن التسجيلات الصوتية
06:17 ص

التضامن: «توفير 6 عيادات مركزية لخدمة الحجاج فى السعودية»
01:14 ص

شاب يلقي نفسه من الطابق الخامس بالعجوزة
06:22 م

رئيس «التعمير والتنمية الزراعية»: لا تهاون فى حق الدولة.. وندعم الراغبين فى التقنين
05:32 ص

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور
04:30 ص

ولي العهد السعودي: النظام الإيراني سبب المشكلات في الشرق الأوسط
04:02 ص

الخارجية: مهلة حتى 5 مايو في مفاوضات سد النهضة
مصر
الأحد 08/أبريل/2018 - 03:03 م

طوارئ في الصحة استعدادًا لشم النسيم والوزير يتابع غرفة الأزمات

وزير الصحة
وزير الصحة
سارة سعودي - فاتن خديوي
dostor.org/2121551

يتابع الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، أعمال غرفة الأزمات والطوارئ المنعقدة على مدار الساعة بديوان عام الوزارة لتنفيذ خطة التأمين الطبى الشامل لأعياد "شم النسيم" على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك حتى انتهاء الاحتفالات.

وشدد وزير الصحة والسكان على تكثيف الحملات الرقابية على المنشأآت الغذائية، خاصة محال الأسماك المملحة والمدخنة والباعه الجائلين، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والقانونية حيال المخالفات التى يتم رصدها.

وأكد وزير الصحة أنه تم تشكيل فريق للمرور على جميع المستشفيات بالمحافظات للتأكد من تواجد الأطقم الطبية وتوافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية خلال فترة الاحتفالات، لافتًا الى متابعة تمركز سيارات الإسعاف بالميادين ومحيط الكنائس والمحاور والطرق السريعة.

من ناحيته، أشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى تلقى غرفة الطوارئ بلاغًا بإصابة 6 مواطنين بحالات إغماء نتيجة الازدحام بمحيط الكنائس على مستوى الجمهورية وتم إسعافهم على الفور من خلال الفرق الطبية المتواجدة بسيارات الإسعاف.

ولفت " مجاهد" الى توفير المصل المضاد للتسمم الممبارى الناتج عن تناول الفسيخ الملوث بكميات كافية حيث تم توزيعه على مديريات الشئون الصحية بالمحافظات.

وقال إن الأعراض الأولى للتسمم تظهر بعد 12- 36 ساعة بعد التعرض للعدوى من تناول الفسيخ الملوث وهى عبارة عن زغللة فى العين وازدواجية فى الرؤية، جفاف بالحلق صعوبة فى البلع، ضعف بالعضلات تبدأ بالأكتاف والأطراف العليا وتنتقل إلى باقى الجسم، وضيق فى التنفس، فشل فى وظائف التنفس التى من الممكن أن تؤدى إلى الوفاة.

ونصح "مجاهد" المواطنين بالذهاب للمستشفى فى حال ظهور أى أعراض مرضية خلال 24 ساعة من تناول الفسيخ، مؤكدا أنه لابد من التوجه إلى أقرب مستشفى أو مركز علاج سموم فورًا لإنقاذ حياته.

جدير بالذكر أن وزير الصحة والسكان كانأعلن عن وضع خطة طوارئ شاملة لتأمين احتفالات أعياد شم النسيم تشمل رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومديريات الشئون الصحية ومنع الإجازات بالمستشفيات خاصة القريبة من الطرق السريعة بجميع المحافظات وتجهيز فرق الانتشار السريع من أطباء الرعاية الحرجه والعاجلة.

إضافة إلى تحديد مستشفيات الإخلاء "الإحالة" ودعمها بأطباء فرق الانتشار السريع المركزية، وتدعيمها بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات، وتوفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته، مشيرًا الى انعقاد غرفة الطوارئ والأزمات بالوزارة على مدار الساعة برئاسة الدكتور شريف وديع، مستشار الوزير للرعايات ومشرف على هيئة الإسعاف المصرية لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبى حتى انتهاء الاحتفالات.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 8 ساعات

نص البيان الثامن عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

«سيدات أعمال مصر»: أزمتنا فى الاستيراد حتى الدراجات والورود

منذ يوم

التضامن: «توفير 6 عيادات مركزية لخدمة الحجاج فى السعودية»

منذ يومين

رئيس «التعمير والتنمية الزراعية»: لا تهاون فى حق الدولة.. وندعم الراغبين فى التقنين

منذ يومين

الخارجية: مهلة حتى 5 مايو في مفاوضات سد النهضة

منذ 3 أيام

ماذا يريد المصريون من السيسي؟

الآن

بالفيديو.. «أهداف محمد صلاح» كلمة السر لعلاج «مؤمن»

من الحظر إلى الرفع.. قصة فك الحصار عن الصادرات المصرية إلى دول العالم (تفاعلي)

ننشر ملامح قانون دمج الشباب المفرج عنهم مجتمعيًا

سيناريو احتكار الحياة.. أغنياء العالم يمتلكون ثلثي ثروة الكوكب فى 2030

الأكثر قراءة

صبرى فواز يسخر من زواج شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

المخابرات الروسية تهدد بالرد العنيف على بريطانيا

بالصور.. شيرين عبدالوهاب ترقص مع حسام حبيب فى حفل زفافهما

عاجل.. وفاة الإعلامية آمال فهمي

ألبومات الصور

حالة استعداد قصوى لـ« نظافة الجيزة» قبل شم النسيم

بالفيديو والصور.. الأقباط يتوافدون على كنيسة مارجرجس بالدقهلية

ننفرد بصور «القذافي» أثناء إطلاعه على وثائق تقسيم الشرق الأوسط

بالصور.. رئيس جامعة دمنهور يهنئ مطران البحيرة بعيد القيامة

نجم الساعة

حمدي رزق.. «السَّتر له أحكام» (بروفايل)

الأكثر قراءة

صبرى فواز يسخر من زواج شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

المخابرات الروسية تهدد بالرد العنيف على بريطانيا

بالصور.. شيرين عبدالوهاب ترقص مع حسام حبيب فى حفل زفافهما

عاجل.. وفاة الإعلامية آمال فهمي

كشكول

الأربعاء المقبل.. جامعة السادات تنظم المهرجان الكشفى والإرشادى الخامس

بالصور .. نموذج باقتصاد القاهرة 32% من النساء يتعرضن للعنف الجسدي داخل الأسرة

حجازي: إعلان توزيع الدرجات لنموذج التدريب لطلاب الثانوية العامة

"كشكول" يرصد استعدادات المستشفيات الجامعية لأعياد الربيع

15 أبريل.. أحمد جمال يحيي حملة "أنت أقوى من المخدرات" بجامعة عين شمس

الأمصار

سوريا: التوصل إلى اتفاق لإجلاء مقاتلى «جيش الإسلام» من دوما

الهلال الأحمر: 9 اصابات بينها خطيرة جداً بحادث سير على طريق رام الله-نابلس

ترامب: روسيا وإيران مسؤولتان عن دعم الأسد

الحنين إلى الماضي.. تايلاند تعود إلى الجذور

المستشار التجاري: تصدير سلع إيرانية إلى العراق

ads
منوعات

«الحاسة السابعة».. 5 معلومات عن جهاز يفضح «أسرار رأسك»

اتحاد الألعاب الإلكترونية: تطبيقات «مريم وتحدّى شارلى وجنيّة النار» أخطر من «الحوت الأزرق»

تعرّف على المواصفات الصحية للفسيخ في شم النسيم

ولاد الكار

حمدي رزق.. «السَّتر له أحكام» (بروفايل)

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك