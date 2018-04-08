طوارئ في الصحة استعدادًا لشم النسيم والوزير يتابع غرفة الأزمات

يتابع الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، أعمال غرفة الأزمات والطوارئ المنعقدة على مدار الساعة بديوان عام الوزارة لتنفيذ خطة التأمين الطبى الشامل لأعياد "شم النسيم" على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك حتى انتهاء الاحتفالات.



وشدد وزير الصحة والسكان على تكثيف الحملات الرقابية على المنشأآت الغذائية، خاصة محال الأسماك المملحة والمدخنة والباعه الجائلين، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والقانونية حيال المخالفات التى يتم رصدها.



وأكد وزير الصحة أنه تم تشكيل فريق للمرور على جميع المستشفيات بالمحافظات للتأكد من تواجد الأطقم الطبية وتوافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية خلال فترة الاحتفالات، لافتًا الى متابعة تمركز سيارات الإسعاف بالميادين ومحيط الكنائس والمحاور والطرق السريعة.



من ناحيته، أشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى تلقى غرفة الطوارئ بلاغًا بإصابة 6 مواطنين بحالات إغماء نتيجة الازدحام بمحيط الكنائس على مستوى الجمهورية وتم إسعافهم على الفور من خلال الفرق الطبية المتواجدة بسيارات الإسعاف.



ولفت " مجاهد" الى توفير المصل المضاد للتسمم الممبارى الناتج عن تناول الفسيخ الملوث بكميات كافية حيث تم توزيعه على مديريات الشئون الصحية بالمحافظات.



وقال إن الأعراض الأولى للتسمم تظهر بعد 12- 36 ساعة بعد التعرض للعدوى من تناول الفسيخ الملوث وهى عبارة عن زغللة فى العين وازدواجية فى الرؤية، جفاف بالحلق صعوبة فى البلع، ضعف بالعضلات تبدأ بالأكتاف والأطراف العليا وتنتقل إلى باقى الجسم، وضيق فى التنفس، فشل فى وظائف التنفس التى من الممكن أن تؤدى إلى الوفاة.



ونصح "مجاهد" المواطنين بالذهاب للمستشفى فى حال ظهور أى أعراض مرضية خلال 24 ساعة من تناول الفسيخ، مؤكدا أنه لابد من التوجه إلى أقرب مستشفى أو مركز علاج سموم فورًا لإنقاذ حياته.



جدير بالذكر أن وزير الصحة والسكان كانأعلن عن وضع خطة طوارئ شاملة لتأمين احتفالات أعياد شم النسيم تشمل رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومديريات الشئون الصحية ومنع الإجازات بالمستشفيات خاصة القريبة من الطرق السريعة بجميع المحافظات وتجهيز فرق الانتشار السريع من أطباء الرعاية الحرجه والعاجلة.



إضافة إلى تحديد مستشفيات الإخلاء "الإحالة" ودعمها بأطباء فرق الانتشار السريع المركزية، وتدعيمها بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات، وتوفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته، مشيرًا الى انعقاد غرفة الطوارئ والأزمات بالوزارة على مدار الساعة برئاسة الدكتور شريف وديع، مستشار الوزير للرعايات ومشرف على هيئة الإسعاف المصرية لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبى حتى انتهاء الاحتفالات.