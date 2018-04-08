القاهرة : الأحد 08 أبريل 2018
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الأحد 08/أبريل/2018 - 03:01 م

«تعليم الغربية» تُكرم الأعمال المتميزة لمدارس التعليم الفنى

الشناوي عايد
الشناوي عايد
الغربية - حسام فوزي جبر
dostor.org/2121546

قدم اليوم الشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، التهنئة والدروع وشهادات التقدير للمتميزين ولمدارس التعليم الفني المتميزة على مستوى الغربية، في الحفل الذي نظمته مديرية التربية والتعليم بالغربية بمدرسة طنطا الفنية المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية.

جاء ذلك بحضور قيادات التعليم الفني بالغربية على مستوى المديرية والإدارات العشر، وعددا من مديري الإدارات، ومديري التعليم الفني بتخصصاته، ومنسقي الأنشطة بالإدارات والمديرية.

وأشاد "عايد" بالجهد المبذول خلال العام الدراسي، وما قدمه رجال التعليم الفني من نجاحات وإنجازات على مستوى الإدارات والمديرية والجمهورية.

«تعليم الغربية» تُكرم الأعمال المتميزة لمدارس التعليم الفنى
«تعليم الغربية» تُكرم الأعمال المتميزة لمدارس التعليم الفنى
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