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الأحد 08/أبريل/2018 - 02:59 م

طائرات من ورق في سماء فلسطين.. الجمعة المقبلة

اللجان الشعبية الفلسطينية
اللجان الشعبية الفلسطينية
أ ش أ
dostor.org/2121544

دعت اللجان الشعبية الفلسطينية إلى منع عسكرة مسيرات العودة الكبرى، مطالبة جميع الفصائل والقوى الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس وداخل الخط الأخضر وفي جميع دول الشتات للمشاركة الفاعلة على أوسع نطاق لإنجاح فعاليات المسيرات وبرامجها والعمل على الحفاظ على استمراريتها وسلميتها وتطويرها بالإبداعات النضالية الشعبية السلمية والبعد عن أي انشطة أو فعاليات من الممكن أن تحرف مسارها عن تحقيق أهدافها الوطنية السامية، وعلى رأسها ممارسة الشعب الفلسطيني لحق العودة.

كما دعت اللجان الشعبية، في بيان اليوم، إلى منع عسكرة مسيرات العودة الكبرى والحفاظ على سلميتها من أجل الحفاظ على استمراريتها، ولاطلاق اسم "جمعة طائرات العودة ورفع العلم الفلسطيني" ليوم الجمعة القادم لمسيرة العودة الكبرى على أن تكون الطائرات بألوان العلم الفلسطيني.

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة قد أقرت تسمية الجمعة الثالثة لمسيرة العودة باسم "جمعة حرق العلم الصهيوني".

وقال المهندس عزمي الشيوخي، أمين عام اللجان الشعبية، إن تسمية يوم الجمعة القادم باسم طائرات العودة ورفع العلم الفلسطيني في جميع المخيمات وفي كل مكان في الوطن وفي جميع دول العالم لا يتناقض مع أي تسمية، وأن تغطية سماء أرضنا الفلسطينية بألوان العلم الفلسطيني يدلل على استمرار مطالبة شعبنا وكفاحه ونضاله لحصوله على حقوقه الوطنية وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشريف.

وأضاف الشيوخي: "أشبال مسيرة العودة الكبرى وأبناء شعبنا سيصنعون طائرات من الورق والقماش والنايلون والخيوط بألوان العلم الفلسطيني لتطير في سماء فلسطين التاريخية فوق السياج الفاصل ونحو أرضنا المحتلة عام 48 ولهذا العمل الوطني الكبير دلالاته وانعكاساته الإيجابية على مطالب مسيرة العودة الكبرى على كافة المستويات الداخلية والخارجية ويحقق التعاطف المحلي والعربي والإقليمي والدولي مع قيادتنا ومع حقوقنا وثوابتنا على طريق العودة والتحرير والاستقلال".

وأكد الشيوخى أن الوحدة الوطنية صمام الأمان للشعب الفلسطيني ولحقوقه الوطنية وبالوحدة الوطنية الشاملة نفتح طريق العودة ونرسم خارطة الوطن الفلسطيني ونقيم دولتنا الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشريف.

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