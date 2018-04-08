تجديد حبس «وكيل صحة الإسكندرية» 15 يومًا فى «رشوة الآيفون»

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح باب شرقي في الإسكندرية، اليوم الأحد، تجديد حبس الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، 15 يومًا، في قضية «رشوة الآيفون»، وذلك للمرة الثالثة.



كان ضباط الرقابة الإدارية، قد ألقوا القبض على الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، من مكتبه بديوان مديرية الصحة بطريق الحرية، بتهمة تلقي رشوة.



وكشفت التحقيقات ورود بلاغ من أحد الأطباء لهيئة الرقابة الإدارية اتهم فيه «حجازي»، باستغلال النفوذ وطلب رشوة 2 هاتف محمول ماركة «آي فون»، نظير نقله من مكان إلى آخر.



كانت نيابة شرق الإسكندرية الكلية، قد أمرت بحبس «حجازي»، 4 أيام، بتهمة الرشوة وإخلاء سبيل المبلغ "أ.م.ح" 51 عاما، طبيب في مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، بكفالة مالية 30 ألف جنيه بعدما وجهت له تهمة عرض رشوة.