السودان كلمة السر.. كيف تنهض مصر وتتغلب على أزمة المياه؟

كشف سطوحي مصطفى رئيس جمعية مستثمري أسوان، أن زيارة الوفد السوداني لمصر مؤخرًا اشتملت على طلب جنوب السودان زيادة التبادل التجاري بين البلدين.



وقال "مصطفى" في تصريحات لـ"الدستور"، إن السودان بلد خصب يمتلك العديد من الفرص الاستثمارية في مجالات الزراعة واللحوم، مشيرا إلى أن لقاء الوفد السوداني ناقش استيراد بعض السلع من مصر مقابل حصول مصر على واردات من السودان.



وأوضح أن مصر تمتلك خطة لتيسير النقل النهري عبر السودان وأوغندا إلى أفريقيا ما يعمل على تنمية الصادرات المصرية إلى أفريقيا.



وأفاد بأن وفدًا من مصر سيزور جنوب السودان سبتمبر المقبل؛ لبحث تنفيذ إجراءات زيادة التبادل التجاري بين البلدين.



وقال الدكتور محمد شعير العضو المنتدب لشركة النصر للتصدير والاستيراد إحدى الشركات التابعة لوزراة قطاع الأعمال العام أن الشركة مسؤلة عن استيراد الجمال من السودان إلى مصر موضحا أن حجم الأعمال وصل إلى 3 مليارات جنيه.



وأضاف أن الشركة تتحمل تخفيض مقابل الاستيراد في إطار حرصها على عدم زيادة أسعار اللحوم الجملي في مصر، موضحا أن هناك خطة للشركة لزيادة الصادرات المصرية إلى السودان خلال الفترة المقبلة.



وأكد أن السودان منفذ مهم للصادارت المصرية إذ يوجد تبادل تجاري بين البلدين في قطاعات اللحوم والأدوية ومواد البناء من السيراميك وخلافه.



وأشار إلى أن السودان أرض خصبة للاستثمارات المصرية من الممكن استغلالها جيدا خلال الفترة المقبلة.



وقال محمود هندي رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية السودانية، إن فرص التعاون مع السودان في صناعة الجلود مهم إذ تستطيع مصر عبر الشراكة مع السودان في إنشاء مجمع للصناعات المتوسطة لصناعة الجلود في السودان بدلا من استيرادها من الخارج ما يعمل علي خفض النقد الأجنبي.



وأضاف أن هناك تواصلا سياسيا على أعلى مستوى بين مصر والسودان لرفع حظر بعض الصادرات المصرية إلى الخرطوم.



وقال المهندس محمد أبوعقيل رئيس الشركة الوطنية للاستثمار إحدى الشركات المصدرة للسودان إن رجال الأعمال في مصر يدرسون فرص الاستثمار في مجالات الزراعة في السودان خصوصا زراعة الأزر.



وأوضح أن مصر تدرس فعليا التوسع في زراعة الأرز في السودان كأحد الوسائل المهمة لإنقاذ الثروة المائية في مصر خصوصا أن الأزر يحتاج لكميات كبيرة من المياه.



وأشار إلى أنه ممن الممكن الاستفادة من السودان في زراعة المحاصيل الأخرى التي تحتاج كميات ضخمة من المياه.



وكان هانى برزي رئيس المجلس التصدير للصناعات الغذائية أعلن أن حجم الصادرات الغذائية إلى السودان وصلت إلى 300 مليون دولار.



وبلغ عدد المشروعات المصرية المستثمرة بالسودان خلال الفترة 2000 - 2013 نحو 229 مشروعًا برأسمال مصدر بلغ نحو 10.8 مليار دولار أمريكي تتركز في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية، ومن أهم المشاريع المشتركة بين البلدين في مجالات النقل والطرق، حسب الهيئة العامة للاستعلامات فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين بنهاية عام 2013 ما قيمته نحو 839 مليون دولار مقابل نحو 772 مليونًا عام 2012 بزيادة نسبتها 8.7%.



وبلغت الاستثمارات السودانية في مصر نحو 97 مليون دولار أمريكي ممثلة في 315 شركة سودانية مستثمرة تتركز في القطاعات الصناعية والتمويلية والخدمية والزراعية والإنشائية والسياحة والاتصالات.



وفي 5 أكتوبر 2016، وقع الرئيسان عبدالفتاح السيسي ونظيره عمر البشير على وثيقة شراكة استراتيجية شاملة بين مصر والسودان، كما وقع الرئيسان على المحضر الختامي للدورة الأولى على المستوى الرئاسي للجنة العليا المشتركة بين البلدين، وعقِب ذلك، شهد الرئيسان توقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشترك بين مصر والسودان من جانب المسؤولين المعنيين لتعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات.



ومن أهم المشاريع المشتركة بين البلدين في مجالات النقل والطرق، وفقا للهيئة العامة للاستعلامات، هي بناء الطريق الساحلي بين مصر والسودان بطول 280 كيلومترًا داخل مشروع طريق قسطل وادي حلفا بطول 34 كيلومترًا داخل الأراضي المصرية، و27 كيلومترًا داخل الأراضي السودانية.طريق أسوان وادى حلفا دنقلة وتشمل المشروعات المشتركة بين البلدين علي تطوير وإعادة هيكلة خطوط السكك الحديدية لتسهيل حركة نقل البضائع والأفرادمد الشبكة الكهربائية إلى شمال السودان وتطوير شبكة الري والصرف في السودان.