القاهرة : الأحد 08 أبريل 2018
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الأحد 08/أبريل/2018 - 02:57 م

لجنة الفتوى بالأزهر: التفضيل بين الأبناء في الهبة جائز شرعًا

الأزهر الشريف
الأزهر الشريف
وليد عبدالعظيم
dostor.org/2121541

ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بالأزهر، يقول: ما حكم حرمان الإناث من عطية والدهم استجابة لرغبة أخوتهم الذكور وعدم المساواة بينهم، وما حكم الأب في ذلك؟ وما حكم عدم توريث الإناث في الممتلكات كالمنازل والأراضي الزراعية، والاكتفاء بإعطائهن مقابل مادي قليل؟

وأجابت الفتوي أن المبادئ العامة للفتوى: هي التسوية بين الأبناء، ذكورًا وإناثًا، في العطية مطلوبة شرعًا، وحرمان النساء من الميراث عادة جاهلية حاربها الإسلام، بالإضافة إلي العرف الفاسد الذي يتصادم مع الشرع لا يعمل به.

وأضافت: على الأب أن يعدل بين أبنائه في العطية في حياته؛ لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ فِي العَطِيَّةِ» صحيح البخاري.

وتابعت: والتفضيل بين الأبناء في الهبة والعطية بدون مسوغ معتبر شرعًا عند الفقهاء، دائر بين الحرمة والكراهية، فعلى الوالد أن يعدل بين أبنائه جميعهم، ذكرهم وأنثاهم، ولا يفضل أحدًا على أحد من أبنائه إلا إذا وجد مسوغا للتفضيل كفقر مدقع لأحد الأبناء أو مرض مزمن أو حاجة ملحة، ولا يلتفت الوالد إلى غضب أبنائه الذكور إذا ساوى بينهم وبين أخواتهم البنات؛ لأن الواجب على المرء أن يلتمس رضا الله عز وجل ولو سخط الناس، وأن لا يتبع رضا الناس بسخط الله عز وجل.

واستشهدت بقوله صلى الله عليه وسلم: "مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَكَّلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى النَّاسِ" رواه الترمذي.

وأوضحت أن منع البنات من الإرث عادة جاهلية حاربها الإسلام، قال قتادة: "كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان"، وهذا الفعل لا يجوز لما فيه من الظلم وتعدي حدود الله تعالى ومشابهة أهل الجاهلية الذين يمنعون الإناث من الميراث ويؤثرون به الذكور.

وأردفت قائلة: فقضية الميراث خطيرة، ولهذا تولى الله وحده قسمة التركات لرفع النزاع، وأخبر أن تغيير هذا النظام الرباني لتوزيع التركة سبب من أسباب دخول النار والعياذ بالله، قال تعالى عقب بيان المواريث {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ}.

وأكدت أن عادة منع البنات من الميراث، بحجة أن المال سيذهب إلى أزواجهن، ونحو ذلك من الحجج التي يبطلون بها حقوق العباد، هي عرف فاسد يتصادم مع نصوص الشرع.

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