دورة تدريبية للحرفيين بالوادي الجديد

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، الجهاز التنفيذي بالمحافظة، بسرعة إجراء التنسيق مع مديرية القوى العاملة بالمحافظة لتنظيم دورة تدريبية لمدة شهر، وذلك لإعداد فنيين في مختلف المجالات الحرفية التي تحتاجها المحافظة، تمهيدًا لتأهيلهم للدخول إلى سوق العمل الحر.



وأشار«الزملوط»، إلى أن تكون أولوية الالتحاق بالوظائف الحرفية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالوادي الجديد لمن يجتاز الدورة التدريبية بتفوق، وذلك نظرًا لاحتياج الشركة إلى فنيين متدربين على أعلى مستوى.