ضبط مصنعى ملح بتهمة استخدام علامات تجارية غير مسجلة بالقليوبية

شنت مباحث التموين، بالاشتراك مع مديرية التموين، حملة مكبرة، للتفتيش على المصانع، أسفرت عن ضبط مصنعين، لاستخدامهما علامة تجارية غير مسجلة بطوخ وبنها.



تلقى اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد خالد المحمدي، مدير مباحث التموين بالقليوبية، يفيد بضبط مصنعين، لتعبئة وطحن الملح، لاستخدامهما علامة تجارية غيرمسجلة، كما تم ضبط 3 قضايا في مجال السلع الغذائية منتهية الصلاحية دون بيانات.



حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.