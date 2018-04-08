مدير التعليم العام بالغربية يتابع إدارة بسيون

تابع محمد فاروق حماد، مدير عام التعليم العام بالمديرية، اليوم، عددًا من مدارس إدارة بسيون التعليمية، وبدأ بزيارة رياض أطفال دار الحمام ببسيون.



ثم توجه إلى مدرسة ناصر الثانوية بنين، حيث لا سلبيات هناك، واختتم زيارته بمدرسة السيدة صفية الثانوية الصناعية، حيث تواجدت بها القوافل التعليمية المجانية، وفى أثناء الزيارة، تصادف وجود سهام رزق، مدير عام الإدارة التعليمية، وتم الإشادة بحسن سير القوافل التعليمية وانضباطها، والإقبال الجيد من قِبل الطلبة.



وأكد "حماد" ضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات، والتأكد من مدى كفاية الأثاث بالمدارس استعدادًا لامتحانات النصف الثاني من العام الدراسي الحالي.