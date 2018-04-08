نقيب التمريض: نناقش مع وزير الصحة قانون مزاولة المهنة

يعد "تدريب الفريق الطبى" أحد الملفات التى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، بمتابعتها، والتى تضمن أعلى مستوى من الخدمة الصحية المقدمة للمرضى فى المستشفيات.



وأعلنت الدكتورة كوثر محمود، مساعد وزير الصحة لشئون التمريض ونقيب التمريض، عن مناقشة التعديلات النهائية لقانون مزاولة مهنة التمريض مع الدكتور أحمد عماد الدين، نهاية الأسبوع الجارى، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء.



وأشارت فى تصريح لـ"الدستور"، إلى أنه تم استحداث عدد من البنود فى مشروع القانون لأول مرة، ومن تلك البنود؛ إعادة تجديد ترخيص مزاولة المهنة كل خمس سنوات، لافتة إلي أن الترخيص الحالى يعطى ترخيص مزاولة المهنة لمدى الحياة.



وأضافت أن القانون ضم مادة لتجديد ترخيص مزاولة المهنة، حيث تساعد تلك المادة على التطوير والتدريب الطبى المستمر لأفراد هيئة التمريض من خلال حلقات العمل والمؤتمرات والدورات التدريبية وإلزام المؤسسة الطبية التى يعمل بها التمريض على تدريبهم بصفة دورية.



وأكدت نقيب التمريض أن النقابة سيحق لها وفقًا لبنود القانون الضبطية القضائية وتشديد الرقابة على المستشفيات الخاصة، لمنع تشغيل غير المؤهلين من التمريض، وكذلك غير خريجى المعاهد الفنية ومدارس التمريض الحكومية المعتمدة.



وقالت إنه تم تقنين عمل الممرضات الأجانب فى مصر وفقًا للقانون الجديد، حيث إن ترخيصهن سيتم إصداره لمدة عام فقط ويتم تجديده، وألا تتعدى نسبتهن 10% من قوة التمريض بالمستشفى، ويكون تخصصهن نادرا.

