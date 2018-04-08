«والى» تنعى الإعلامية آمال فهمى

نعت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، الإعلامية الكبيرة آمال فهمي التي وافتها المنية، منذ قليل، عن عمر ناهز التسعين، وكانت ضمن الرعيل الأول من الإعلاميين الذين تركوا بصمة وأثرًا على أجيال.



وقالت "والي"، فى تصريحات لها، إن الإعلامية الكبيرة استطاعت أن تضع بصمة قوية في وجدان الشعب المصرى خلال تاريخها الطويل الذي تمتع بالمهنية، واكتسبت بفضله احترام المستمعين والإعلاميين من مختلف الأجيال.



وكانت والي قد زارت الإعلامية الكبيرة مرتين خلال إقامتها في مستشفي المعادي للقوات المسلحة؛ حيث تلقت رعاية متميزة بالمستشفى لعدة شهور.