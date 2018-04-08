وزيرة السياحة تحضر قداس عيد القيامة بكاتدرائية الغردقة

أجرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، مساء أمس، جولة لزيارة كنائس الطوائف الثلاثة "الأرثودوكس والكاثوليك والإنجيلية" بمدينة الغردقة، بالإضافة إلى جولة تفقدية لممشى النصر السياحى بالمدينة وحضرا مراسم قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة كاتدرائية الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بالغردقة.



وقالت "المشاط" إنها تبعث برسالة تهنئة للشعب المصري كله بمناسبة عيد القيامة المجيد، معربة عن سعادتها لمشاركة أقباط البحر الأحمر فرحتهم بالعيد، ومتمنية عاما سعيدا مليئا بالخير والرخاء والتقدم لمصر وأن تظل روح الترابط والمحبة بين المسلم والمسيحى، وأكدت على أن الشعب المصري نسيج واحد لا يمكن لأحد أن ينال من وحدته وترابطه، وأنه يقف على قلب رجل واحد لبناء مستقبله.



وأشارت الوزيرة الى أن مدينة الغردقة تعد من أهم المدن السياحية التي يقصدها السائحون من كل مكان للاستمتاع بجوها المعتدل على مدار العام وشواطئها المتميزة الممتدة على البحر الأحمر.

