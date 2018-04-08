«تعليم الغربية» يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

قام اليوم الشناوى عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد، للأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها.



جاء ذلك خلال زيارة عايد، مطرانية طنطا للأقباط الأرثوذوكس لتقديم التهانى بعيد القيامة المجيد للأخوة المسيحيين، بحضور السكرتير العام لمحافظة الغربية، مدير الأمن، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



من ناحية أخرى، قدم جميع مديرى عموم الإدارات التعليمية العشر التهنئة للأخوة المسيحيين من خلال زيارتهم للكنائس أو من خلال العلاقات العامة والمواقع الإلكترونية الرسمية للإدارات، وذلك بناء على تكليف وكيل الوزارة لجميع الإدارات التعليمية.