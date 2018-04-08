مدير أمن الجيزة يهنئ الأقباط بعيد القيامة

زار اللواء عصام سعد، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، ظهر اليوم، مطرانية الجيزة، لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط، بعيد القيامة المجيد.



وترأس «سعد» وفدًا من قيادات أمن الجيزة، وقدم التهنئة للأخوة الأقباط بالكنيسة.



وشهدت منذ الأسبوع الماضي محافظة الجيزة حالة من الاستنفار للخدمات الأمنية المكلفة بتأمين الكنائس والميادين الهامة والتمركزات الأمنية المتواجدة على الكنائس، وفي الشوارع، وأمام المنشآت الحيوية.



وشدد خلال جولاته على مدار الأيام الماضية على الضباط بالتحلي بأقصى درجات الاستعداد واليقظة، والتعامل مع أي خروج على القانون بمنتهى الحسم والحزم للخروج بالأعياد إلى بر الأمان.



وحرص على التأكد من تمركز الخدمات الأمنية في الأماكن المخصصة لها، خاصة المتواجدة في محيط الكنائس، وطالب بإجراء عملية تمشيط واسعة قبل تمركز القوات.



وقام اللواء عصام سعد بتحفيز القوات وطالبهم ببذل الجهد، من أجل تحقيق أقصى درجات الأمن والأمان للمواطنين.