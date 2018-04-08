حالة استعداد قصوى لـ« نظافة الجيزة» قبل شم النسيم

قال يحيى فايد، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، إن الهيئة رفعت حالة الاستعداد القصوى للاحتفال بعيد شم النسيم.



وكشف "فايد"، في تصريح لـ"الدستور"، أن الهيئة أجرت اليوم عملية بتنظيف حديقة الجيزة العامة "بانوراما " الواقعة بأول طريق الفيوم، ورفع كفاءتها ورفع القمامة لاستقبال المواطنين للاحتفال بشم النسيم مجانا، بناء على تعليمات المحافظ.



وأوضح أن المقصود بحالة الاستعداد هو تكثيف حملات النظافة بشكل مستمر لرفع كفاءة الشوارع والمقار والكنائس وما حولها من خلال الدفع بأكبر عدد من فرق النظافة وسيارات النقل واللوادر وفرق تشجير الحدائق وسيارات الرش والكنس الآلى.



وأشار إلى أن اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، يتابع من خلال الاجتماعات الدورية أعمال النظافة التى تقوم بها الهيئة وتشديده على تكثيف الحملات بشكل دوري للحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة.





