ضبط 1400 كيلو «رنجة» فاسدة داخل مول تجارى شهير بالقليوبية

تمكنت أجهزة الرقابة التموينية بالقليوبية، من ضبط كميات كبيرة من «الرنجة» مجهولة المصدر داخل مول شهير بمدينة طوخ قبل بيعها للمواطنين خلال احتفالات شم النسيم.



ووردت معلومات سرية إلى أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، تفيد بقيام أحد المولات الشهيرة بطوخ بجلب كميات كبيرة من «الرنجة» مجهولة المصدر وبيعها للمواطنين بأسعار رخيصة.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 270 كرتونة «رنجة» بإجمالي وزن حوالي 1400 كيلو وتبين أنها مجهولة المصدر وفاسدة وبدون بيانات تجارية تدل علي مصدرها.



وتحرر محضر رقم 85 لسنة 2018 أمن دولة ضد «أحمد. ج.ع» المدير المسئول وتولت النيابة العامة التحقيق.