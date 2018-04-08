15 أبريل.. نهاية تظلمات وظائف شركة مياه الشرب بالوادي الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن استمرار تلقي تظلمات وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة حتى يوم 15 أبريل الجاري.



وأكد «الزملوط»، في بيان صحفي، على التنسيق مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد باستمرار تلقي تظلمات وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي فرع المحافظة، على أن تتولي مراكز المحافظة الخمسة تلقي طلبات التظلمات وذلك مقابل تسديد مبلغ مالي قدره 1000 جنيه، بحيث يتم استرداد القيمة المالية المشار إليها في حالة قبول التظلم.



وأوضح المحافظ، بدء تلقي طلبات التظلمات منذ يوم الخميس الماضي، وسوف يستمر تلقى طلبات التظلمات بجميع مقار الوحدات المحلية لمراكز المحافظة حتى يوم الأحد الموافق 15 من أبريل الجاري.



وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالوادي الجديد، 31 مارس الماضي، عن نتيجة وظائف شاغرة من مؤهلات مختلفة، في اطار خطة تستهدف إنشاء فرع للشركة مستقل خاص بالوادي الجديد.