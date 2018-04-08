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الأحد 08/أبريل/2018 - 02:51 م

المعركة القادمة.. كيف يمنع العرب فوز إسرائيل بمقعد بمجلس الأمن؟

مجلس الأمن
مجلس الأمن
هالة أمين
dostor.org/2121526

بيّد أن المعركة القادمة بين العرب واسرئيل ستتركز في منعها من الفوز بمقعد بمجلس الأمن في انتخاباته، يونيو القادم، وتسعى الدول العربية لإحباط محاولات تل ابيب للفوز بالمقعد، وذلك عن طريق جهود مكثفة منها دعم ألمانيا وبلجيكا للفوز بالمقعد بدلًا من إسرائيل.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، فإن الاتفاق على منع إسرائيل من فوزها بالمقعد في مجلس الأمن لمدة عامين قادمين، تمت مناقشته وبحثه في مارس الماضي في اجتماعات الجامعة العربية بالقاهرة، وهناك عدة إجراءات وخطوات واتصالات مكثفة في طور التنفيذ.

بدأت تحركات الدول العربية ومنها مصر والسعودية فور إعلان إسرائيل نيتها الترشح لعضوية مجلس الأمن وشغل أحد المقعدين، اللذين تتناوب عليهما الدول التي تنتمي إلى ما يعرف بمجموعة دول أوروبا الغربية والدول الأخرى في الأمم المتحدة، بل وأعلنت رفضها رسميًا.

وأفادت تقارير دولية بأن اختيار الأعضاء غير الدائمين الجدد، الذين سينضمون إلى مجلس الأمن سيتم عبر انتخابات سرية ستُجرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 يونيو المقبل، ومع ترشح إسرائيل وبلجيكا وألمانيا سيكون الاختيار من بين 3 دول، لشغل مقعدين عن الكتلة الغربية.

وبعث أحمد أبوالغيط، الأمين العام للجامعة العربية، خطابات رسمية إلى وزير خارجية ألمانيا الجديد هيكو ماس، ووزير خارجية بلجيكا، ديديه ريندرس أبلغهما بالدعم العربي الموحد لترشيح البلدين في تحدٍ ومواجهة لإسرائيل.

وتفوز الدولة المرشحة التي تحصل على ثلثي أصوات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أي حوالي 128 صوتًا، وهو العدد الذي استبعدت مصادر عربية أن تتمكن إسرائيل من الوصول إليه، وبخاصة أمام الحملة التي تقودها الجامعة العربية، والرفض القوي لكل من منظمة التعاون الإسلامي، وحركة عدم الانحياز، والقارة الإفريقية، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، التي تتجه كلها إلى مساندة الترشيحين الألماني والبلجيكي.

ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة زيارات لبعض الدول الإفريقية ودول أخرى في الكاريبي وأمريكا الجنوبية، لمواجهة السعي الإسرائيلي للحصول على أصوات، فضلًا عن عقد لقاءات فردية، حاليًا، مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وتكثيف العمل والجهود مع الدول العربية والإسلامية، وكذلك الدول الصديقة لتعرية إسرائيل نظرًا لكونها من الدول التي لا تحترم قرارات مجلس الأمن أو القانون، ولا تنفذ قراراته، بل تهاجم كل ما يصدر عنه، ما يعني أنها غير مؤهلة بأن ترشح نفسها لمقعد في مجلس الأمن.

ومقابل الجهود العربية لمنعها من الفوز بمقعد في مجلس الأمن، تعمل إسرائيل بهدوء لتنفيذ مخططها، حيث تقوم تل أبيب بجهود مضادة بتواصلها مع كل من ألمانيا وبلجيكا لثنيهما عن الترشح لصالحها، الأمر الذي باء بالفشل.

وطالبت الأوساط الإسرائيلية أن تخوض تل أبيب حملة كبيرة ومحادثات شخصية من قِبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يشغل أيضًا منصب وزير الخارجية، ومن كامل طاقم الوزارة في الخارج، بهدف زيادة فرص الانتخاب.

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