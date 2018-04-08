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الأحد 08/أبريل/2018 - 02:48 م

خبراء: سوق الاتصالات السودانى يجذب الشركات المصرية للاستثمار

غرفة صناعة تكنولوجيا
غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات
طارق عتمان
dostor.org/2121523

أجمع خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن قطاع الاتصالات وضع خريطة لزيارة السوق السوداني سواء الشمالي أو الجنوب لزيادة الصادرات التكنولوجية للسوق الإفريقي والسوداني عبر بوابة السودان.

وقال الخبراء إن هناك مجالات كثيرة للتعاون المصري السوداني سواء الزراعة والصحة والثروة الحيوانية والاتصالات، موضحين أن عددًا كبيرًا من الشركات تتعاون في تقديم نظم الإدارة والتعليم مع الحكومة السودانية.

وأوضح وليد جاد رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية، أن التعاون المصري السوداني له بعد سياسي وحضاري وتاريخي، مشيرًا إلى أن الغرفة ستزور السوق السوداني من خلال عدد كبير من الشركات العاملة بالقطاع.

وأضاف أن حجم الاستثمارات السودانية المعروضة على الشركات المصرية يصل لنحو 300 مليون دولار خلال العام الجاري وتنفذ إحدى شركات الغرفة مشروعات نظم الإدارة والتعليم بقيمة 20 مليون دولار.

وأشاد الدكتور أشرف عطية رئيس مجلس إدارة أوميحا سوفت، بالتعاون المصري السوداني ومدى العلاقات التاريخية بين البلدين، موضحا أن هناك فرصًا استثمارية كبيرة أمام الشركات المصرية في السودان.

وأوضح "عطية" أن أوميجا سوفت تعاقدت مع الحكومة السودانية لتطبيق نظام جديد لإدارة الموارد وتم استثمار 4 ملايين جنيه سوداني في تأسيس فرع للشركة جديد بالسودان، متوقعا أن يتم طرح الحكومة السودانية لمشروعات ميكنة ونظم المعلومات بقيمة 40 مليون دولار خلال العام الحالي.

وقال الدكتور عبدالرحمن الصاوي نائب رئيس لجنة الصناعة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إن السودان يمثل امتداد طبيعي للاستثمار المصري موضحا أنه يوجد 15 شركة مصرية تعمل في سوق تكنولوجيا المعلومات السوداني.

وأوضح أن السودان يحتاج إلى الاستفادة ونقل الخبرات المصرية لهذه الدولة الناشئة التي تحتاج إلى كثير من البرمجيات والتطبيقات في جنوب السودان وشمالها وتصل حجم الاستثمارات سنويا إلى نحو 5 مليارات دولار.

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