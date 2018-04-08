الحكومة تبدأ تنفيذ خطة إنشاء أكبر مصنع لإطارات السيارات

كشف وليد الرشيدي نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن الشركة بدأت في أولى خطوات خطة الحكومة في إنشاء أكبر مصنع لإطارات السيارات والذي يتبع شركة النقل والهندسة إحدى الشركات التابعة القابضة.



وأضاف "الرشيدي" في تصريحات لـ«الدستور» أنه سيتم الاستفادة من أصول الشركة في المقر القديم ونقل الشركة لإحدى الأراضي التي تمتلكها القابضة الكيماوية.



وأوضح أن المصنع سيتوسع في إنشاء جميع إطارات السيارات خصوصا النقل الثقيل، لتحقيق أرباح جيدة وتحويل الشركة من الخسارة إلى الربحية.



كان عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، كشف لـ"الدستور" أن الشركة تتفاوض مع إحدى المؤسسات العالمية لتدشين أكبر مصنع إطارات في الشرق الأوسط وسيكون تابعا لشركة النقل والهندسة.



وأضاف «مصطفى»، أن وفدا صينيا اجتمع مع القيادة السياسية في مصر وتم الاتفاق على تمويل مشروعات عديدة منها إنشاء مصنع الإطارات لجميع وسائل النقل الثقيل والملاكي.



وأشار إلى أن خطة إعادة هيكلة الشركات شملت تطوير كامل لشركة النقل والهندسة بعدما حققت خسائر خلال العام المالي السابق، مؤكدًا أن التوسع فى استثمارات الشركة القابضة يأتي فى إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم قاطرةالتنمية الاقتصادية فى البلاد.