القاهرة : الأحد 08 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:21 ص

نص البيان الثامن عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
04:40 ص

شاهد.. أول تعليق لـ«شيرين عبدالوهاب» بعد حفل الزفاف
01:43 ص

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد
12:41 ص

بالصور.. ولى العهد السعودى يلتقى جورج بوش الأب والابن
08:19 م

«سيدات أعمال مصر»: أزمتنا فى الاستيراد حتى الدراجات والورود
06:36 ص

ميزة جديدة فى «واتس آب» بشأن التسجيلات الصوتية
06:17 ص

التضامن: «توفير 6 عيادات مركزية لخدمة الحجاج فى السعودية»
01:14 ص

شاب يلقي نفسه من الطابق الخامس بالعجوزة
06:22 م

رئيس «التعمير والتنمية الزراعية»: لا تهاون فى حق الدولة.. وندعم الراغبين فى التقنين
05:32 ص

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور
04:30 ص

ولي العهد السعودي: النظام الإيراني سبب المشكلات في الشرق الأوسط
04:02 ص

الخارجية: مهلة حتى 5 مايو في مفاوضات سد النهضة
لايف ستايل
الأحد 08/أبريل/2018 - 01:37 م

مَنْ وراء إطلالات شيرين في حفل زفافها؟

شيرين
شيرين
شيماء دهب
dostor.org/2121396

أطلت النجمة شيرين عبدالوهاب، مساء أمس السبت، في حفل زفافها على الفنان حسام حبيب، بعدة فساتين، من بينها فستان أبيض صُمم خصيصًا لها في بيروت.


وتتميز شيرين باطلالتها الجذابة البسيطة التي لا تحمل العديد من التفاصيل، ولكنها ملفته للنظر، حيث تتعامل مع العديد من مصممي الأزياء، وبالأخص العرب منهم، وأطلت أمس بفستان مزركش منفوش حيث بدت كالفراشة، أما عن تصفيف الشعر، فتولى الأمر كل من إخصائي التجميل، داني كمال، ومصفف الشعر طوني مندلق.