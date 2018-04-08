مَنْ وراء إطلالات شيرين في حفل زفافها؟

أطلت النجمة شيرين عبدالوهاب، مساء أمس السبت، في حفل زفافها على الفنان حسام حبيب، بعدة فساتين، من بينها فستان أبيض صُمم خصيصًا لها في بيروت.







وتتميز شيرين باطلالتها الجذابة البسيطة التي لا تحمل العديد من التفاصيل، ولكنها ملفته للنظر، حيث تتعامل مع العديد من مصممي الأزياء، وبالأخص العرب منهم، وأطلت أمس بفستان مزركش منفوش حيث بدت كالفراشة، أما عن تصفيف الشعر، فتولى الأمر كل من إخصائي التجميل، داني كمال، ومصفف الشعر طوني مندلق.